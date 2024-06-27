Un debate sin precedentes: Biden y Trump se enfrentan esta noche y es inédito en varios aspectos

Video Debate presidencial entre Biden y Trump: estos son los detalles que se conocen del crucial encuentro

El presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump se enfrentan este jueves en la noche en un estudio de CNN para debatir su visión sobre cómo dirigir Estados Unidos durante los próximos cuatro años en un evento que marcará circunstancias inéditas.

El encuentro no solo constituirá el primer debate presidencial del ciclo electoral de 2024, sino que también será el primero en muchos otros aspectos, rompiendo con tradiciones establecidas y convirtiéndose en un debate sin precedentes en la historia política de Estados Unidos.

Estos son los puntos en los que el encuentro entre Biden y Trump de este jueves marcará hitos en los debates presidenciales de Estados Unidos:

Será el debate con los dos candidatos con más edad de la historia

Cuando Biden, de 81 años de edad, debata con Trump, de 78, ambos se convertirán en los dos candidatos con más edad que se hayan enfrentado en un debate presidencial ante la nación.

Si bien eso también fue cierto la última vez que debatieron en 2020, en esta oportunidad tendrán edades aún más avanzadas, elevando aún más un récord que difícilmente sea superado en los años por venir.

A pesar de que el propio Trump es septuagenario, la campaña del virtual candidato republicano ha fustigado a Biden por su edad, tildándolo de anciano y cuestionando su capacidad cognitiva.

Esta línea de ataque, sin embargo, ha bajado las expectativas sobre Biden, quien con hacer una presentación coherente y sin errores podría dar al traste con meses de esfuerzos de Trump y su campaña para hacerlo ver como incapaz de cumplir con su labor como presidente.



Aunque según el informe de su más reciente exámen físico en febrero, Biden se ejercita regularmente “al menos cinco días por semana”, también luce como un hombre de su edad, lo cual le hace correr el riesgo presentarse menos enérgico que Trump, cuyo estilo vociferante enmascara sus propias limitaciones físicas.

Será el primer debate que presente los mismos candidatos del ciclo electoral anterior

Aunque en 2020 los debates presidenciales enfrentaron a un presidente en ejercicio con un exvicepresidente, los candidatos que se enfrentarán el jueves serán los mismos que debatieron en el ciclo anterior, algo que nunca antes había ocurrido en la historia electoral estadounidense.

De hecho, el debate del jueves será en realidad el tercer debate presidencial entre Biden y Trump, quienes en 2020 debatieron dos de las tres veces que habían acordado.

En 2020, Biden ganó ambos encuentros. El primero de ellos de acuerdo la opinión del 48% del público contra 41% de Trump, según una encuesta conducida por CBS News. El segundo de una manera más clara, con 53% a favor de Biden contra 39% para Trump, según una encuesta conducida por CNN.

Será el primer debate presidencial en el que el tema migratorio jugará un papel fundamental

Se espera que ambos candidatos, como nunca antes en un debate presidencial, tomen la ofensiva en el tema de la inmigración, en el que los partidos políticos no habían tenido diferencias fundamentales hasta que Trump lo utilizó para lanzar su candidatura en 2015 diciendo que los inmigrantes “están trayendo drogas, están trayendo crimen y son violadores”.

Se espera que Trump ataque a Biden sobre los problemas con el sistema de asilo y los cruces ilegales en la frontera, y presente evidencia anecdótica sobre la supuesta ola de crímenes violentos desatada por los inmigrantes bajo el gobierno de Biden, a pesar de que las estadísticas indican que el crimen va en descenso. El último año en que los números aumentaron fue en 2020, durante el gobierno de Trump.

Se espera que Biden ataque a Trump sobre sus planes de deportación masiva (que no cumplió en sus promesas de campaña de 2016) y los problemas que podría crear en el mercado laboral, así como por haber dirigido el fracaso del proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza para su provecho político.

Será el primer debate desde 1960 en ser celebrado sin audiencia en el recinto

Una de las reglas de este debate presidencial prohíbe la presencia de público en el estudio donde se celebra.

La falta de audiencia privará a las presentaciones de los candidatos de la reacción emocional de sus partidarios, lo que podría ser detrimental para ellos, especialmente en el caso de Trump, quien es notorio por sus interacciones con el público.

Un Trump calmado sin la aclamación de sus partidarios podría no ser lo que su público espera de él, ni está acostumbrado a ver.

La regla también le resta la oportunidad a los candidatos de llevar invitados cuya mera presencia constituye una declaración política, por ejemplo, cuando Trump invitó a un grupo de mujeres que señalaban al expresidente Bill Clinton como abusador sexual a uno de sus debates con la entonces candidata Hillary Clinton en 2016.

Será el primer debate presidencial en que los micrófonos estarán apagados cuando no sea el turno de hablar de cada candidato

Según las reglas del debate, los micrófonos de los candidatos solo se activarán cuando sea el turno de hablar de cada quien y se apagarán cuando expire su tiempo de intervención.

Esta regla sin precedentes en la historia de los debates presidenciales busca presumiblemente evitar el caos causado por Trump en el primer debate presidencial de 2020 cuando el entonces presidente interrumpió incesantemente a su oponente, llevando a Biden a preguntarle en un momento: "¿Te quieres callar, hombre?".

Ese año, en respuesta a la conducta de Trump durante el primer debate, la Comisión de Debates Presidenciales anunció que el micrófono de un candidato sería silenciado durante la respuesta inicial de dos minutos del otro a cada pregunta, pero que después de que cada candidato diera su respuesta de dos minutos, los micrófonos no serían silenciados.

Esta vez la regla será más estricta.

Será el primer debate presidencial en el que participa un candidato que es un delincuente convicto

Trump llega al debate después de haber sido encontrado culpable de 34 delitos graves por un jurado de Manhattan, por los que será sentenciado el próximo 11 de julio.

El expresidente enfrenta además otros problemas legales , incluyendo dos procesos penales federales por manipulación ilegal de documentos clasificados e interferencia electoral y otro en Georgia por conspiración para alterar el resultado de las elecciones en ese estado en 2020.

Será el primer debate presidencial antes de las convenciones de los partidos

El debate del jueves se desarrolla en una fecha atípicamente temprana para una elección presidencial, incluso antes de la celebración de las convenciones de los partidos que son los eventos en los que se oficializan las candidaturas.

Aunque el impacto de un encuentro entre los candidatos a estas alturas de la campaña no está claro, algunos analistas piensan que la fecha podría marcar el tono del resto de la campaña.

Esto podría ser importante para Biden, quien quiere enmarcar la elección como un esfuerzo "para salvar la democracia estadounidense" y evitar que Trump la convierta en un referendo sobre su gestión.

Sin embargo, un debate que ocurre cinco meses antes de las elecciones podría haber desaparecido de las mentes de los votantes en un ambiente de vertiginosos ciclos noticiosos y agresivas campañas.

Será el primer debate presidencial que no organiza la Comisión de Debates Presidenciales

La Comisión de Debates Presidenciales es una organización partidista sin fines de lucro establecida en 1987 por los partidos para encargarse de organizar los debates entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.

Desde 1988, la comisión había producido todos los debates presidenciales, hasta que en 2024 las campañas de Biden y Trump acordaron sostener dos debates fuera de su jurisdicción.

Las campañas de Biden y Trump no habían estado conformes con los planes preliminares de la comisión, que incluían una serie de debates que tendrían lugar entre septiembre y octubre, cuando los votantes en varios estados ya habrían tenido la oportunidad de votar tempranamente por correo.

Al ser el primer debate fuera del control de la comisión, también será el primero en ser transmitido con interrupciones comerciales.

