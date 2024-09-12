Cambiar Ciudad
Donald Trump dice que no debatirá más con Kamala y ella lo vuelve a retar

El expresidente pone fin a las expectativas de que podría realizarse un nuevo encuentro con la vicepresidenta Harris antes de las elecciones de noviembre, algo a lo que la demócrata había dicho estar dispuesta.

Univision picture
Por:Univision

Donald Trump anunció este jueves a través de su red social Truth Social que no habrá un tercer debate con la vicepresidenta Kamala Harris.

"Se discutió en gran detalle durante el primer debate con Joe, y el segundo debate con la camarada Harris...No habrá tercer debate", escribió el expresidente.

De acuerdo con el republicano, él fue el ganador del cara a cara del pasado jueves contra Harris.

"Cuando un boxeador pierde un combate, las primeras palabras que salen de su boca son: ‘QUIERO LA REVANCHA’. Las encuestas muestran claramente que gané el debate contra la camarada Kamala Harris, la candidata de la izquierda radical de los demócratas el martes por la noche”, escribió Trump.

El exmandatario ya había dado señales desde el pasado martes de que no participaría en otro debate.

A pocos minutos de terminar el encuentro con Harris en Filadelfia, Trump dijo a ABC News: “Bueno, ella quiere un segundo debate porque perdió esta noche, muy mal”. “Así que, ya sabes, lo pensaremos”.

Y el miércoles en un acto de homenaje a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 dijo a los periodistas: “¿Vamos a tener una revancha? No lo sé”. “Nos lo pensaremos”.

Kamala Harris ya dijo estar dispuesta a un segundo encuentro contra Trump

La campaña demócrata había dicho que estaba dispuesta a un tercer debate después del encuentro de esta semana en Filadelfia, pese a que Trump ya había rebajado las expectativas de un nuevo cara a cara antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Un mensaje en la cuenta de X de la candidata Harris dejó el desafío apenas terminar el careo.

Tras el anuncio de Trump de que no habría un tercer debate, la campaña de la candidata demócrata publicó un mensaje en redes sociales donde recordaba que un asesor de Trumo había dicho que el republicano estaba comprometido con un tercer debate.

"Trump ya ha dicho que va a hacer tres debates... Ya nos hemos comprometido", dice la publicación en la cuenta de X de la campaña de Harris.

La vicepresidenta por su parte insistió en un tercer debate contra Trump y lo desafió de nuevo en un acto de campaña en Carolina del Norte.

"Hace dos noches, Donald Trump y yo tuvimos nuestro primer debate. Le debemos a los votantes otro debate", dijo Harris en su cuenta de X.

Trump dice que ya se discutió suficiente en los dos debates

En su mensaje de Truth Social el expresidente hizo énfasis en que “discutió en gran detalle durante el primer debate con Joe (Biden) y el segundo debate con Harris”.

Trump participó en junio en un primer debate contra el presidente estadounidense Biden, lo que llevó al mandatario a poner fin a su campaña de reelección tras una desastrosa actuación.

El segundo debate tuvo lugar este martes, donde analistas y comentaristas de televisión dieron como ganadora a Harris.

El debate del martes entre Trump y Harris, que fue seguido por más de 67 millones de espectadores, se convertirá en el único cara a cara televisado entre los candidatos antes de las elecciones y la única ocasión para que los votantes comparen directamente sus propuestas.

Relacionados:
