Ni Donald Trump, ni Kamala Harris: los perros y los gatos ganaron el debate

Si el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump del pasado martes tuvo un ganador... fueron los memes.

Un momento específico del cara a cara cautivó a millones de personas en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, X: Trump diciendo que los inmigrantes se "están comiendo a las mascotas".

El moderador del debate de ABC, David Muir, le preguntó a Trump sobre por qué él y sus aliados en el Congreso boicotearon el proyecto de ley bipartidista del Senado para aumentar la seguridad en la frontera y endurecer algunos parámetros para inmigrantes que piden asilo, que fue avalado por la Casa Blanca Biden-Harris.

Muir: Permítame preguntarle, ¿por qué intentó eliminar ese proyecto de ley y, de hecho, lo logró? Ese proyecto habría puesto a miles de agentes y oficiales adicionales en la frontera.

Luego de referirse al tamaño de sus mítines de campaña, Trump respondió:... Somos una nación en decadencia... lo que le han hecho a nuestro país al permitir que estos millones y millones de personas vengan... miren lo que está sucediendo en las ciudades de todo EEUU, muchas ciudades no quieren hablar de ello, ni Aurora ni Springfield. En Springfield (Ohio) se están comiendo a los perros, la gente que llegó. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. Y es una vergüenza.

Muir: "Solo quiero aclarar esto: usted mencionó Springfield, Ohio. Y ABC News se puso en contacto con el administrador de la ciudad, nos dijo que no ha habido informes creíbles de reclamos específicos de mascotas que hayan sido lastimadas, lesionadas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante".

Trump: " Bueno, he visto a gente en la televisión. La gente en la televisión dice que se llevaron a sus perros y los usaron como alimento. Pero la gente en la televisión dice que su perro fue comido por la gente que llegó..."

Automáticamente, las redes sociales pasaron de hablar de política a publicar memes:

"¡¡¡HICIERON UNA CANCIÓN!!! 🤣🤣🤣"

THEY MADE A SONG!!!🤣🤣🤣 pic.twitter.com/r76tVP7jIJ — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) September 12, 2024



"¡Salven a las mascotas!"



"Se están comiendo a los perros..."



Como el caso citado por Trump es supuestamente en la ciudad de Springfield (Ohio), también abundaron los memes sobre Springfield más famoso del mundo: el de Los Simpson.

"En Springfield, se están comiendo a los perros. Se están comiendo a los gatos", dice este usuario acompañando la frase con la foto del perro y el gato de la familia animada.

“In Springfield, they’re eating the dogs. They’re eating the cats.” pic.twitter.com/vHcyvxoBDC — Brian Klaas (@brianklaas) September 11, 2024



"¡Se están comiendo los perros!", muestra este meme al abuelo de la familia Simpson en el atril que ocupó Trump en el debate.

Trump: They are eating the dogs! pic.twitter.com/UZpBy6crqR — Alex Cole (@acnewsitics) September 11, 2024



Y aquí, "Se están comiendo los perros" de "Donald Trump, trascrito a música de trombón".

Donald Trump's 'Eating The Dogs' transcribed for trombone. pic.twitter.com/UpK4hNjNuR — The Jase 🐶 🎸 🎥 (@jasemonkey) September 11, 2024



"78 segundos de arte puro", comentó este usuario. El post en X tuvo 240,000 likes.

78 seconds of pure art pic.twitter.com/xvpOgo0eCk — Kat Abu (@abughazalehkat) September 11, 2024

Y claro, las reacciones de los perros ante una noticia tan abrumadora:

"They're eating the dogs"



The best line ever spoken during a presidential debate. 😂 pic.twitter.com/Ft4GQHti2u — Neo-Kenny (@Neo_Kenny_) September 11, 2024



La misma familia Trump se subió a la ola de memes.

El hijo mayor del expresidente, Donald Trump Jr., publicó un mensaje: "¡Salven a nuestras mascotas!", acompañado de una imagen creada por inteligencia artificial de Trump y un 'batallón' de gatos.



"Sabemos por quién están alentando esta noche", comentó también Trump Jr:

We know who they're rooting for tonight #ABCDebate pic.twitter.com/o3OBLe7fgv — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 11, 2024



El propio Donald Trump en Instagram y en su red social Truth Social compartió imágenes de él como el 'candidato de las mascotas':

"Nadie ha hecho más por la comunidad gatuna que Donald Trump. Eso es un hecho", comentó este usuario.