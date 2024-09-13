Cambiar Ciudad
Donald Trump

Ni Donald Trump, ni Kamala Harris: los perros y los gatos ganaron el debate

"Se están comiendo a los perros... Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. Y es una vergüenza", dijo Donald Trump. Y en las redes sociales la gente no puede hablar de otra cosa.

Univision picture
Por:Univision
Video Donald Trump tiene un 'pegajoso' problema de campaña: Proyecto 2025

Si el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump del pasado martes tuvo un ganador... fueron los memes.

Un momento específico del cara a cara cautivó a millones de personas en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, X: Trump diciendo que los inmigrantes se "están comiendo a las mascotas".

PUBLICIDAD

El moderador del debate de ABC, David Muir, le preguntó a Trump sobre por qué él y sus aliados en el Congreso boicotearon el proyecto de ley bipartidista del Senado para aumentar la seguridad en la frontera y endurecer algunos parámetros para inmigrantes que piden asilo, que fue avalado por la Casa Blanca Biden-Harris.

Muir: Permítame preguntarle, ¿por qué intentó eliminar ese proyecto de ley y, de hecho, lo logró? Ese proyecto habría puesto a miles de agentes y oficiales adicionales en la frontera.

Luego de referirse al tamaño de sus mítines de campaña, Trump respondió:... Somos una nación en decadencia... lo que le han hecho a nuestro país al permitir que estos millones y millones de personas vengan... miren lo que está sucediendo en las ciudades de todo EEUU, muchas ciudades no quieren hablar de ello, ni Aurora ni Springfield. En Springfield (Ohio) se están comiendo a los perros, la gente que llegó. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. Y es una vergüenza.

Muir: "Solo quiero aclarar esto: usted mencionó Springfield, Ohio. Y ABC News se puso en contacto con el administrador de la ciudad, nos dijo que no ha habido informes creíbles de reclamos específicos de mascotas que hayan sido lastimadas, lesionadas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante".

Trump: " Bueno, he visto a gente en la televisión. La gente en la televisión dice que se llevaron a sus perros y los usaron como alimento. Pero la gente en la televisión dice que su perro fue comido por la gente que llegó..."

PUBLICIDAD

Automáticamente, las redes sociales pasaron de hablar de política a publicar memes:

"¡¡¡HICIERON UNA CANCIÓN!!! 🤣🤣🤣"

Más sobre Donald Trump

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll
3 mins

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll

Elecciones en Estados Unidos 2024
La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas
7 mins

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas

Elecciones en Estados Unidos 2024
De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024
5 mins

De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente
7 mins

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral
4 mins

Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores
3 mins

Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump
4 mins

Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU
4 mins

El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"
3 mins

Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"

Elecciones en Estados Unidos 2024
Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio
3 mins

Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio

Elecciones en Estados Unidos 2024


"¡Salven a las mascotas!"


"Se están comiendo a los perros..."


Como el caso citado por Trump es supuestamente en la ciudad de Springfield (Ohio), también abundaron los memes sobre Springfield más famoso del mundo: el de Los Simpson.

"En Springfield, se están comiendo a los perros. Se están comiendo a los gatos", dice este usuario acompañando la frase con la foto del perro y el gato de la familia animada.


"¡Se están comiendo los perros!", muestra este meme al abuelo de la familia Simpson en el atril que ocupó Trump en el debate.


Y aquí, "Se están comiendo los perros" de "Donald Trump, trascrito a música de trombón".


"78 segundos de arte puro", comentó este usuario. El post en X tuvo 240,000 likes.

Y claro, las reacciones de los perros ante una noticia tan abrumadora:


La misma familia Trump se subió a la ola de memes.

El hijo mayor del expresidente, Donald Trump Jr., publicó un mensaje: "¡Salven a nuestras mascotas!", acompañado de una imagen creada por inteligencia artificial de Trump y un 'batallón' de gatos.


"Sabemos por quién están alentando esta noche", comentó también Trump Jr:


El propio Donald Trump en Instagram y en su red social Truth Social compartió imágenes de él como el 'candidato de las mascotas':

"Nadie ha hecho más por la comunidad gatuna que Donald Trump. Eso es un hecho", comentó este usuario.

Relacionados:
Donald TrumpKamala HarrisElecciones 2024Debate Presidencial Estados UnidosEleccionesEstados UnidosEstados Unidos de AméricaDebatesMemes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD