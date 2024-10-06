No comen perros ni gatos, pero lo dicho por Trump es parte de una desagradable historia de mentiras sobre costumbres alimentarias de los inmigrantes

Cuando el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo durante el debate presidencial del 10 de septiembre de 2024 que los inmigrantes haitianos se comen mascotas, los historiadores de la alimentación como yo no nos sorprendimos por el insulto. La mentira de Trump sigue a una larga historia estadounidense de difundir rumores desagradables sobre inmigrantes robando y comiendo las mascotas de los estadounidenses.

Las reglas dietéticas que unen y definen la cocina de Estados Unidos pueden pervertirse fácilmente para utilizar el asco para dividir a los estadounidenses. En Estados Unidos, la vaca es comida y el perro es amigo. El pollo es comida. El gato es compañero. Las líneas claras entre los animales que los estadounidenses comen, aman, protegen y exterminan ayudan a escribir las reglas dietéticas que definen las normas estadounidenses.

Lo que comemos, lo que no comemos y con quién compartimos el pan son solo algunas de las reglas alimentarias que unen y definen a los estadounidenses. Pensemos en cómo el pavo, o el 'tofurkey', une a los estadounidenses detrás del ritual de Acción de Gracias. Agua embotellada. Helados. Perros calientes del estadio de béisbol. Pretzels de avión. Palomitas de maíz en el cine.

La comida también puede establecer una identidad grupal aparte de la corriente principal. Pensemos en las muchas facciones de veganos, vegetarianos, paleos, carnívoros y personas que siguen dietas sin cereales que utilizan la comida para expresar una posición política. Además, por supuesto, las prohibiciones dietéticas religiosas han preocupado a los académicos durante siglos, de modo que judíos, musulmanes y cristianos nunca pueden compartir una comida.

No hay evidencia de que los haitianos estén robando y comiendo gatos y perros domésticos. Sin embargo, hay evidencia de que los racistas han distorsionado durante mucho tiempo las reglas dietéticas para dividir a la gente y deshumanizar a los inmigrantes. Trump dijo una mentira para trazar una línea entre los estadounidenses y otros que supuestamente comen los animales que los estadounidenses aman.

La leyenda de las mascotas deliciosas

El mito de comer mascotas se remonta a antiguas leyendas en Europa, Australia y los Estados Unidos de que “los inmigrantes están robando nuestros gatos y perros para sus mesas o para servirlos en restaurantes étnicos”, escribe el folclorista Jan Harold Brunvand. Dos de las leyendas culinarias más comunes se centran en “restaurantes orientales que sirven carne de perro (o gato) y leyendas sobre inmigrantes asiáticos en Estados Unidos que capturan y cocinan las mascotas de la gente”, escribe Brunvard.

En 1883, la leyenda estaba tan bien establecida que el periodista chino-estadounidense Wong Chin Foo ofreció $500 a cualquiera en Nueva York que demostrara que los chinos comían gatos o ratas. No se encontró ninguna prueba, pero eso no detuvo los chistes racistas o las leyendas urbanas.

Ninguno de los muchos ejemplos merece ser contado. Pero los académicos, por ejemplo, han citado “chistes de mal gusto” como el de un “nuevo libro de cocina vietnamita titulado 100 maneras de cocinar tu perro al wok”.

O como bromeó la comediante Tessie Chua sobre su identidad multirracial china, filipina e irlandesa en 1993 cuando dijo: “Eso significa que como perro, ¡pero solo si puedo acompañarlo con cerveza negra Guinness!”.

En 1971, los principales medios de comunicación, incluyendo a Reuters, informaron sobre una “leyenda urbana escandalosamente tonta” sobre un caniche llamado Rosa que se servía en un restaurante de Hong Kong, con salsa de chile y brotes de bambú.

En 1980, Stockton, California, se vio invadida por rumores racistas sobre familias vietnamitas que robaban perros de raza pura caros para la cena.

En 2005, el programa de televisión 'Curb Your Enthusiasm' mostró a los invitados a una boda vomitando después de haber sido mal informados de que habían comido un pastor alemán llamado Oscar, preparado por un florista coreano-estadounidense. “¡Oscar es bulgogi!”, exclama Larry David.

Los académicos llaman a estos tropos una 'reacción nativista' y un “vehículo para los sentimientos antiinmigrantes y especialmente antiasiáticos en EEUU”.

Una larga historia de insultos basados en la comida

Quizás, más preciso que el adagio de que “somos lo que comemos” es que somos lo que no comemos. Rechazar a nuestro vecino por su comida repugnante (apestosa, extraña, desagradable) también es decididamente una tradición estadounidense.

“Comedor de ajo” fue en algún momento reconocible en Estados Unidos como un insulto étnico para los italoamericanos a principios del siglo XX. También se usaban los nombres “doblador de espaguetis” y “pisador de uvas”, pero “comedor de ajo” se mantuvo porque, como argumentó un académico, “el ajo servía como un ‘significante olfativo’”, un olor distintivo “para el extranjero que lo consumía”.

Por eso, cuando la radical de extrema derecha Laura Loomer tuiteó en septiembre de 2024 que la Casa Blanca “olerá a curry” si Kamala Harris se convierte en presidenta, también estaba usando la comida para avivar temores racistas.

Los estadounidenses no son los únicos que hacen esto. Algunos persas llaman a los punjabis “dal khor”, que significa comedor de lentejas, y algunos rumanos llaman a los italianos “macaronar”, que significa comedor de macarrones. Ambos son insultos. Los iraníes suelen llamar a los árabes “malakh-khor”, o comedores de langostas, y los italianos del sur a veces llaman a los italianos del norte “polentoni”, o comedores de polenta.

Para un forastero, que te llamen comedor de lentejas o polenta parece más un elogio a una dieta saludable que un epíteto racial, pero así son los caprichos del racismo: la gente odia a quien odia y lo justifica como puede.

Abundan otros ejemplos de cómo la comida puede distinguir a las comunidades. En la Amazonía, el pueblo Parakanã aprecia la carne de tapir, pero aborrece la de mono.

Los arara, sus vecinos, sienten lo contrario. Ambos grupos se detestan mutuamente. Curry, ajo, tapir, polenta, lentejas... no importa cuál sea el clavo, sino cómo golpea el martillo.

Rumores con consecuencias en la vida real

Las leyendas urbanas sobre comida y los rumores racistas pueden tener graves consecuencias. A principios de 2024, un rumor falso de que un restaurante laosiano y tailandés en Fresno, California, cocinaba pitbulls provocó un acoso tan vil que el propietario, David Rasavong, trasladó el restaurante a una nueva ubicación.

Después de que Trump repitiera el mito durante el debate de que los inmigrantes comen mascotas, los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, rápidamente se convirtieron en el blanco de amenazas de bomba, lo que obligó a cerrar edificios y escuelas de la ciudad. Los miembros de la comunidad haitiana han dicho que temen por su seguridad.

Pero también hay un lado más esperanzador en la cuestión del uso de la comida como una forma de dividir o unir a las personas. Los orígenes latinos de las palabras compañía y compañerismo significan las personas con las que compartimos nuestro pan. El ajo es hoy tan importante en la cocina estadounidense como el pastel de manzana. Hoy en día, los estadounidenses disfrutan mucho más del sushi, el ajo y el curry (y de la diversidad que hay detrás de estas delicias) que dan sabor a la cocina estadounidense.

*Adrienne Bitar es profesora de historia y cultura de la comida y la salud estadounidenses, Universidad de Cornell.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

