¿Habrá otro debate presidencial? ¿Por qué Trump le dice a Harris que es "demasiado tarde"?

El expresidente Donald Trump dijo este sábado que es "demasiado tarde" para organizar un nuevo debate con la demócrata Kamala Harris, que volvió a desafiarlo a sostener un segundo enfrentamiento televisivo.

"El problema con organizar otro debate es que simplemente ya es demasiado tarde, las elecciones ya empezaron", declaró el candidato republicano en un mitin electoral en Carolina del Norte, en referencia al voto por correo que arrancó ya en algunos estados del país.

Tras un primer debate el 10 de septiembre en el que según la opinión general ella dominó la discusión, Harris volvió este sábado a desafiar a su oponente y lo llamó a debatir en CNN el 23 de octubre, a días de los comicios del 5 de noviembre.

"La vicepresidenta Harris está lista para otra oportunidad de compartir escenario con Donald Trump", dijo su directora de campaña, Jen O'Malley Dillon, en un comunicado. "Trump no debería tener ningún problema en aceptar este debate", agregó.

Trump rechazó la invitación de nuevo aunque reconoció que le gustaría debatir por el "valor de entretenimiento". Añadió que, si bien la cadena CNN había sido "muy justa" cuando en junio debatió con el presidente Joe Biden, "no volverán a serlo".

En el primer debate, en la cadena ABC, Harris logró sacar de quicio a su oponente sobre algunos temas sensibles: la asistencia a sus mítines, la relación con sus antiguos aliados políticos y su reputación internacional, entre otros. Esto no impidió que Trump afirmara que él "ganó" el debate y atacara la imparcialidad de los dos periodistas de la ABC que moderaron en encuentro.

Trump vuelve a la carga con su retórica antiinmigrante en un mitin en Carolina del Norte

El quite definitivo de Trump al segundo debate se da cuando algunos estados ya comenzaron a votar, en una carrera que desde ya se anticipa reñida en siete, incluido Carolina del Norte.

Allí, Trump le habló este sábado a una multitud en la ciudad de Wilmington desde detrás de un vidrio blindado, una medida en respuesta a un aparente segundo intento de asesinato en su contra esta semana. El primero fue en julio, cuando recibió un balazo que le rozó la oreja en Butler, Pensilvania.

En su discurso del sábado, Trump hizo énfasis en la retórica antiinmigrante de línea dura en la que ha basado su campaña y de nuevo afirmó sin pruebas que migrantes "atacan pueblos y ciudades en todo el Medio Oeste".

El expresidente afronta un nuevo desafío en Carolina del Norte luego de que el jueves se conociera un informe que revelaba que Mark Robinson, candidato republicano a gobernador respaldado por Trump, se llamó a sí mismo "nazi negro" y que hizo comentarios radicales en un sitio web pornográfico hace más de una década. Robinson denunció el informe de CNN como "mentiras escabrosas de los tabloides".

A 45 días de las elecciones, el resultado sigue más indefinido que nunca, con Trump y Harris cabeza a cabeza en varios de los siete estados clave donde probablemente todo se decida.

El republicano, de 78 años, ganó el estado de Carolina del Norte en su duelo con Biden en 2020. Pero Harris, su nueva rival, de 59 años, cuenta con los afroestadounidenses y los jóvenes, dos electorados motivados por su candidatura, para ganar allí en noviembre.

