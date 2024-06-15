Biden o Trump, el próximo presidente será el más viejo en asumir el cargo, ¿importa eso?

Video ¿A los votantes les preocupa más la edad de Joe Biden que la de Donald Trump? El debate en Línea de Fuego

Más allá de los temas fuertes que preocupan a los votantes, como la frontera, la economía y la política internacional, las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos se han transformado en una cruzada de las campañas por demostrar qué candidato, Joe Biden o Donald Trump, es el que aparenta menos su edad avanzada.

El expresidente y aliados republicanos suelen compartir videos sobre Biden, muchos de ellos editados, en los que se lo ve errático en sus movimientos. Los demócratas, por su lado, replican discursos en los que Trump pierde el hilo o se mofan cuando confunde los nombres.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos es de apenas 3 años. Biden ya marcó el récord de mayor edad al ser elegido presidente. Con sus 81 años, es el hombre de edad más avanzada en haber ocupado el cargo. Donald Trump cumplió 78 años este 14 de junio, si ganara en las elecciones de noviembre sería el hombre con más edad en su toma de posesión.

El 75% de los votantes registrados están preocupados por las capacidades del presidente, de acuerdo a una reciente encuesta nacional de NBC News. La misma encuesta indica que al 48% le preocupa la edad y la salud del Donald Trump, quien, con 77 años, es el aparentemente seguro candidato de los republicanos.

"El tema de la edad en EEUU nunca ha sido un tema de campaña", dijo a Univision Noticias, Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y analista de la Florida International University (FIU). "Salvo en la reelección de Ronald Reagan, en el año 84, que en ese momento tenía 60 años e hizo un chiste en un debate con su oponente, Walter Mondale, poniéndolo como demasiado joven (e inexperto) para ser candidato... porque mucha gente cuestionaba la capacidad de Reagan. El problema de Reagan, efectivamente, era que en los últimos años de su gobierno ya tenía Alzheimer (y que no es ni siquiera un tema de edad)".

"Un político con experiencia, pues es un político con mayor edad, sin lugar a duda, pero ¿hasta qué punto la experiencia termina siendo más importante que la edad, o viceversa, cuando la edad termina siendo más importante que la experiencia?", señala Gamarra.

PUBLICIDAD

Biden: la edad y la "edad de las ideas"

La campaña, y el presidente, se están enfocando en las acciones de Biden, en la experiencia y en las ideas, y han tratado de abordar el asunto de su edad, en lugar de evitarlo completamente. Biden, incluso, bromea con frecuencia sobre sus años en eventos de campaña.

"De hecho, nosotros hace unos meses lanzamos un ad (publicidad) con Joe Biden diciendo 'tengo 81 años, no es un secreto. Quieren hablar de la edad, hablemos de la edad, pero también hablemos de lo que yo he logrado para este país'", explicó a Univision Noticias Maca Casado, portavoz y directora de medios hispanos de Biden for President.

"Biden ha demostrado ser el único capaz de enfrentar los retos de nuestro país y de llevarnos hacia el futuro, para que tengamos una infraestructura y una economía para competir con China en el siglo XXI, por ejemplo, trayendo los empleos de vuelta (hacia EEUU). Son dos visiones de país completamente diferentes y las propuestas de Trump son extremistas y retrógradas", señaló la portavoz.

Los demócratas buscan llevar la discusión a temas como la defensa de las libertades de la salud reproductiva, entre ellas el derecho al aborto que los republicanos han tratado de restringir, tanto a nivel de estados como (algunos) a nivel federal. Buscan resaltar las ideas "extremistas" y el posible "peligro para la democracia" que Trump representa, vinculándolo a su rol en el intento por subvertir las elecciones presidenciales de 2020.

Casado apunta a que Trump es apenas menor que Biden y que, en la campaña, el presidente siempre habla de "la edad de las ideas".

PUBLICIDAD

"Trump nos quiere llevar al pasado, quiere prohibir el aborto a nivel nacional, por ejemplo... entonces se trata de la edad de tus ideas, del futuro este país, de lo que tú quieres para este país. Trump nos quiere llevar al pasado arrebatándonos beneficios por los que los estadounidenses han luchado toda su vida, como el Seguro Social, Medicare y Obamacare. En este caso (Biden) es que la edad es igual a sabiduría".

Ha pasado que las críticas a Biden por su edad o por su presunta debilidad se disipan (al menos por un tiempo) cuando el presidente encabeza grandes eventos como el último discurso del Estado de la Unión, este año, o como en debates presidenciales para las elecciones de 2020, en los que enfrentó a Trump con un buen desempeño.

También, tras la última orden ejecutiva de Biden para asegurar la frontera, los demócratas recalcan como tema electoral que el acuerdo bipartidista para solucionar temas migratorios fracasó porque Trump llamó a los republicanos del Congreso a bloquearlo.

Trump y Biden: la salud y la edad

Cada año la salud de Biden es certificada por el médico de la Presidencia. El demócrata ha pasado perfectamente cada examen de salud física, destacan con frecuencia sus copartidarios. Sin embargo, los republicanos recalcan que esos exámenes no incluyen abordajes cognitivos.

Biden rechazó ferozmente los señalamientos del fiscal especial Robert Hur en su informe sobre el manejo de documentos clasificados de cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama publicado en febrero y en el que decía que recomendaba presentar cargos en parte porque Biden es un “anciano bienintencionado, con mala memoria”.

PUBLICIDAD

Tras ese incidente, algunos republicanos han pedido algún "examen de sus condiciones cognitivas", apuntó a Univision Noticias Jaime Florez, director de comunicación hispana de la campaña de Trump y del Comité Nacional Republicano. "No somos los republicanos los que queremos saber cómo está el presidente, es el país entero".

La campaña republicana ha hecho de la edad de Biden un punto fuerte de su campaña. En cambio, no aborda el tema de la edad de su candidato porque, en esencia, no cree que sea un problema para Trump o pueda transformarse en uno.

"Nosotros creemos que no (se transformará en un problema) porque nosotros vemos esto, no como un asunto de número de años... seguramente todos conocemos a alguien de la edad de cualquiera de estos dos candidatos que están en pleno uso de sus facultades mentales y físicas... pero no es el caso, lamentablemente. Tenemos imágenes del presidente completamente desorientado", consideró Florez.

Biden vs. Trump: la etapa más intensa de la campaña

"Hay más demócratas que dicen que Biden es demasiado viejo que republicanos que dicen que Trump es demasiado viejo. (Los republicanos) han hecho que este sea un verdadero tema de campaña y lo usan en absolutamente todo", apuntó el profesor Gamarra. "Incluso a veces, por ejemplo, circulan videos falsos que muestran a Biden como si se hubiese defecado en sus pantalones, cuando en realidad se estaba sentando".

Algunos videos de Biden haciendo muecas o pareciendo congelado, o cuando el demócrata confunde un nombre por otro (como lo hizo confundiendo el nombre del presidente de México con el de Egipto), para los republicanos, son muestra de que el mandatario no está bien de salud.

PUBLICIDAD

En contraste, Trump busca mostrarse como la alternativa vigorosa, atacando habitualmente a Biden como 'lento'.

Pero lo cierto es que tampoco hay escrutinio público sobre la salud del republicano desde que dejó la Casa Blanca, ni físico ni cognitivo. Y pronto comenzará un tramo de la campaña mucho más intenso, con más exposición para Trump, que puede aumentar sus riegos de 'meter la pata'.

Sin ir más lejos, días atrás Trump dijo que Milwaukee era "horrible", justo la ciudad que alojará la Convención Republicana que lo nominará como el candidato del partido.

Meses atrás también confundió numerosas veces el nombre de la demócrata Nancy Pelosi con el de su entonces contrincante Nikki Haley, y también el nombre de una de sus exesposas con el de la mujer que lo acusó de agresión sexual. Además, ha hecho últimamente algunos comentarios extraños en sus eventos, que la campaña demócrata explota en redes sociales.

¿Ganará las elecciones el que parezca más joven?

Joe Biden y Donald Trump se disputan la elección presidencial 2024 y uno de los grandes temas en el centro de la campaña es la edad de ambos. Imagen AP Images | Getty Images | Composición Univision Noticias / Mariana Rambaldi



Es notable que dos hombres de esas edades estén al nivel de actividad que están.

"Ambos candidatos, te gusten o no te gusten, son impresionantes. Son verdaderamente impresionantes para sus edades, tener el grado de actividad que tienen y creo que hay que entender el contexto", indica Gamarra a Univision Noticias.

"En las encuestas que hemos hecho nos encontramos mucho más con ‘yo jamás votaré por Trump y aunque Biden esté viejo, votaré por él’ y con ‘yo jamás votaré por Biden y por eso votaré por Trump’", añadió.



El experto explica que, al final, una elección es un "juego de márgenes": "El voto al final va a ser definido por algunos miles de votantes en algunos estados clave. Y esos pueden ser hispanos, pueden ser LGBTQ, pueden ser árabes".

Más allá de todos los ataques electorales y las especulaciones, gane quien gane las elecciones en noviembre, será el presidente de mayor edad en juramentarse, aunque queda por verse si, al final, esto importa realmente.

PUBLICIDAD

Mira también: