Juez autoriza (por ahora) apuestas sobre las elecciones en EEUU

Desde este jueves, es posible realizar apuestas sobre qué partido político ganará el control del Congreso en las elecciones de noviembre después de que un juez las autorizara, dado que son las únicas apuestas que deben ser legalmente aprobadas por una jurisdicción estadounidense.

Tras la negativa inicial de un juez, la empresa neoyorquina Kalshi empezó a ofertar apuestas sobre el resultado de las elecciones legislativas de noviembre gracias a un nuevo fallo judicial que le autoriza, al menos temporalmente, a ofrecer estas opciones de juego en todo el país (básicamente, apuestas de sí o no) sobre qué partido ganará el control del Senado y la Cámara de Representantes en noviembre.

"La comunidad de Kalshi acaba de hacer historia y sé que solo estamos empezando", dijo Tarek Mansour, cofundador de la empresa.

“Finalmente, es el momento de permitir que estos mercados muestren al mundo cuán poderosos son para ofrecer señales y dar más claridad sobre lo que depara el futuro”, agregó.

No está aún claro si la empresa prevé ofrecer apuestas más allá de las publicadas este jueves para la futura composición del Congreso, como por ejemplo la posibilidad de aceptar apuestas sobre la carrera presidencial.

También es pronto aún para saber si las casas de apuestas deportivas o los casinos en línea buscarán ofrecer apuestas políticas similares tras el reciente fallo judicial.

¿A cuánto se pagan las apuestas por la victoria de demócratas y de republicanos?

Los precios de los llamados “contratos predictivos” de Kalshi variaron a lo largo de este jueves.

A media tarde, una apuesta a que los republicanos ganarían el control del Senado costaba 76 centavos, y una apuesta de $100 se pagaba a $129. La apuesta a que los demócratas ganarían el control de la Cámara costaba 63 centavos, mientras que una apuesta de $100 se pagaba a $154.

Está por ver por cuánto tiempo estarán disponibles este tipo de apuestas. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), que el año pasado prohibió a la empresa ofrecerlas al público, dijo que apelaría la decisión lo antes posible.

Better Markets, una organización sin fines de lucro que asegura defender el interés público en los mercados financieros, calificó la noticia como "una medida peligrosa que abre las apuestas a una apuesta sin precedentes en las elecciones estadounidenses, erosionando la confianza pública tanto en los mercados como en la democracia".

¿Cuáles fueron las opiniones a favor y en contra de autorizar las apuestas electorales en EEUU?

Al contrastar esta situación con la de empresas extranjeras que aceptan apuestas de clientes estadounidenses sobre las elecciones sin la aprobación del gobierno de EEUU, el abogado de Kalshi dijo que la compañía está tratando de hacer las cosas de la manera correcta bajo la regulación gubernamental.

“Invirtieron significativamente en estos mercados”, dijo durante la audiencia celebrada este jueves en la que consiguieron finalmente autorización judicial. “Gastaron millones de dólares. Sería perverso que toda esa inversión se esfumara”.

Pero Raagnee Beri, abogada por parte de la CFTC, dijo que permitir estas apuestas podría promover actividades maliciosas dirigidas a influir en el resultado de las elecciones y socavar la ya frágil confianza pública en el proceso de votación.

“Estos contratos darían a los participantes del mercado un incentivo de $100 millones para influir en el mercado en las elecciones”, dijo. “Hay una amenaza muy grave al interés público”.

Para explicar su argumento, puso como ejemplo el de alguien que ha tomado una posición de inversión en materias primas de maíz.

“Alguien difunde información errónea y dice que se avecina una sequía”, dijo. “Eso podría mover el mercado en el precio del maíz. Lo mismo podría suceder aquí. La comisión no está obligada a soportar la inundación antes de construir una presa".

Las apuestas electorales en EEUU serán apeladas

Pero el fallo judicial de este jueves no será la última decisión que se tome sobre este caso.

La CFTC adelantó que apelará de manera urgente ante un tribunal de Washington D.C. y pidió a la jueza suspender su fallo durante 24 horas. Sin embargo, la magistrada se negó, por lo que la empresa podrá ofertar apuestas electorales, al menos a corto plazo.

La empresa ya tenía disponibles apuestas de “sí o no” sobre temas políticos, incluyendo si habrá un cierre del gobierno este año, si se conformará una nueva Corte Suprema de Justicia este año y si el índice de aprobación del presidente Joe Biden estará por encima o por debajo de cierto nivel cuando termine este año.

Técnicamente, las apuestas de Kalshi no son las primeras que se ofertan legalmente sobre las elecciones estadounidenses.

Virginia Occidental las autorizó durante apenas una hora en abril de 2020, justo antes de dar marcha atrás y cancelar esos mercados de apuestas, tras concluir que no había hecho previamente la investigación adecuada para darles luz verde.