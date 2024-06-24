Biden o Trump: ¿Quién llega mejor al debate presidencial?

El primer debate presidencial de 2024 entre presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se realizará el 27 de junio. Es considerado uno de los debates más cruciales y más tempranos de las carreras presidenciales de los últimos tiempos en Estados Unidos.

El cara a cara entre los candidatos rumbo a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre será en vivo, durará 90 minutos y puede ser una instancia definitoria para unos comicios que se vaticinan muy reñidos y en los que hay muchos votantes con dudas.

Biden se prepara para el debate en Camp David, la casa vacacional de la Presidencia. Del otro lado, Trump seguirá con su campaña para luego irse a su casa en Florida para alistarse en los días previos.

Nunca un debate había sido entre dos candidatos de edad tan avanzada, y es justamente uno de los puntos álgidos de ambas campañas.

"Los republicanos han hecho que (el tema de la edad de Biden) sea un verdadero tema central de campaña y lo usan en absolutamente todo. Trump tiene 78, y los demócratas han hecho lo posible para mostrar las ocasiones en las que Trump se ha confundido o ha mencionado cosas fuera de contexto", apuntó a Univision Noticias Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y analista de la Florida International University (FIU).

¿Cómo se espera que Trump ataque a Biden en el debate?

Los republicanos han estado centrando ataques a Biden sobre su aptitud física y mental, cuestionando con videos el estado del presidente. La campaña de Biden señala a Univision Noticias que los videos que circulan sobre Biden "son editados" y "esparcen desinformación".

Sin embargo, el demócrata no puede permitirse un desempeño flojo en ese sentido. Ese tema es crucial para Biden, de 81 años, y su equipo que esperan que el republicano explote ese flanco. El presidente probablemente apuntará a tener un desempeño lúcido y enérgico, como el que tuvo para el discurso del Estado de la Unión este año.

"El presidente Biden es un maestro en esto y tiene décadas en ello. ¿Cuántos debates ha hecho Joe Biden para la vicepresidencia y luego para la presidencia? Ya vimos a Joe Biden en su discurso del Estado de la Unión. Biden está más que listo para debatir", dijo a Univision Noticias Maca Casado, portavoz y directora de medios hispanos de la campaña de Biden.

Otros probables ataques que espera el demócrata están relacionados con la crisis de migrantes en la frontera, pese a que fueron los aliados de Trump en el Congreso los que frustraron una ambiciosa reforma migratoria bipartidista que otorgaba 'victorias' a ambos partidos.

Es probable que Trump también saque el caso de Hunter Biden, el hijo del presidente que enfrenta litigios legales (en uno de los cuales fue hallado culpable de cargos relacionados a tenencia ilegal de armas).

¿Cómo se espera que Biden ataque a Trump?

Trump, de 78 años, también ha sido atacado por los demócratas en redes sociales por perder el hilo de sus discursos o confundir nombres en público, dando a entender que son muestra de una dudosa salud mental.

Pero uno de los casi seguros dardos del demócrata contra su predecesor será la condena a Trump por 34 delitos graves en el juicio de Nueva York sobre la señalada falsificación de registros para ocultar el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de que no revelara un presunto encuentro sexual con él.

Trump es el primer expresidente en ser procesado y condenado en una corte y tiene enfrente una serie de peleas legales que van desde su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 hasta el mal manejo de documentos clasificados.

Algunos reportes de medios que citan fuentes anónimas de la campaña demócrata señalaron que Biden no rehuirá de llamar a Trump "delincuente".

Sin embargo, Jaime Florez, comunicador de la campaña de Trump, comentó a Univision Noticias que los casos judiciales, a los que cataloga de "trampas hechas por el Partido Demócrata" más bien han beneficiado al candidato republicano.

"Lo que han logrado (los casos judiciales) es todo lo contrario, aumentar su popularidad, y su recaudación de campaña", aseguró Florez.

Se espera que Biden también ataque a Trump por ser una 'amenaza para la democracia' por sus falsas acusaciones de fraude electoral de 2020 y su negativa a decir que aceptará los resultados en 2024.

Los planes de deportación masiva de indocumentados en Estados Unidos que Trump anticipó probablemente sean otro punto de ataque, así como su papel en la degradación de los derechos reproductivos de las mujeres, tales como el fin del acceso al aborto a nivel federal.

¿Quién tiene más para ganar o perder: Biden o Trump?

Hay analistas que señalan que el presidente en ejercicio siempre es el que tiene más para perder, porque tiene que rendir cuentas sobre su gestión en tiempo presente.

En una elección que se proyecta superreñida, el debate para ambas campañas es un escenario en el que buscar cautivar a votantes indecisos o independientes.

"La elección, al final, es un juego de márgenes", apuntó Gamarra a Univision Noticias y explicó que, en las encuestas de votantes que realiza con su equipo, lo más frecuente es encontrar votantes que jamás votarían o por Trump o por Biden, entonces votarán al candidato opuesto para que el otro no llegue.

El debate es importante porque es el primero de dos que están programados hasta ahora. Y el próximo se realizará por ABC en septiembre, más de dos meses después, lo que hace que enmendar una mala actuación este 27 de junio sea tarea complicada por lo mucho que habrá que esperar.

"En el debate del próximo 27 de junio vamos a ver a un expresidente Trump completamente en uso de sus facultades mentales y a un presidente Biden completamente perdido, sin tener cómo explicarle al país las causas de todos los fracasos", opinó el portavoz de la campaña de Trump. "Empezando por el tema de la frontera... el presidente tendrá que explicarlo. Vamos a ver si está en condiciones... y si tiene los argumentos", agregó.

En el caso de Biden, llega al debate enfrentando algunas críticas dentro de su propio partido por algunas de sus acciones (como la orden ejecutiva para restringir los ingresos de migrantes en la frontera o su manejo de la cruenta guerra de Israel en Gaza). Pero la campaña de Biden detalla que la decisión sobre la frontera fue una medida que el presidente debió tomar tras fallidas negociaciones en el Congreso.

Sin embargo, tras las 'malas noticias' para los migrantes que quieren cruzar la frontera, Biden lanzó órdenes que ofrecen una ruta para obtener papeles a cerca de medio millón de indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses, y visas de trabajo para jóvenes graduados, incluidos beneficiarios de DACA y otros dreamers.

"Biden está buscando soluciones (para el tema migratorio). Lo primero que hizo Biden cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 fue introducir una reforma migratoria que fue bloqueada por los republicanos. También pocos meses atrás, el presidente impulsó de buena fe por cuatro meses negociaciones con republicanos súper conservadores para aprobar el proyecto de reforma de seguridad fronteriza. ¿Qué pasó? Los republicanos lo bloquearon otra vez", indicó Casado.

Y tal como fue el caso de los debates para la elección de 2020, los republicanos le han puesto la vara baja a Biden, acusándolo de no tener la agilidad mental necesaria para la presidencia, que el demócrata no pareciera tener que hacer mucho para superar esas expectativas, como hizo con su mensaje anual al Congreso a principios de año.

"Diría que el debate le puede favorecer a Biden, como fue con el discurso del Estado de la Unión. En esa ocasión, los republicanos empezaron meses antes a decir que Biden era viejo, que no podía hablar, y después resultó ser sumamente coherente en su discurso", dijo Gamarra. "Biden está ansioso de debatir, porque se va a demostrar coherente en el manejo de los hechos. Y en eso, al menos, creo que tiene una ventaja sobre Trump, porque Trump no maneja hechos, sino slogans".

Otros expertos señalan que Trump es quien tiene más que perder porque va por delante o empatado a Biden en algunas de las últimas encuestas nacionales y este debate lo expone a errores que podrían desdibujar esa fina ventaja.

Por ejemplo, Trump tiene un historial de comportamientos agresivos en los careos presidenciales, algo que puede generar rechazo en algunos votantes moderados. Pero para el republicano es una oportunidad de mostrarse como un líder duro ante el núcleo fuerte de sus seguidores, listo para asumir otra vez, aunque eso pueda ahuyentar a conservadores moderados que no gustan de ese estilo pendenciero que en ocasiones muestra el expresidente.

