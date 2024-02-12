¿Hay un "plan B"? La edad de Biden regresa a la discusión, pero Trump arrastra un doble riesgo

En menos de 9 meses los votantes estadounidenses acudirán a las urnas para elegir el presidente que regirá el destino de la nación por los siguientes cuatro años.

Y es muy posible que esa elección enfrente a los mismos candidatos que disputaron la presidencia en 2020, quienes serían, además, los de mayor edad en la historia de EEUU, un récord que ya rompieron hace cuatro años.

Las candidaturas de Joe Biden y Donald Trump no son inevitables, por lo que ambos partidos enfrentan crecientes llamados internos y externos para considerar un plan alternativo, o plan B, para el caso de que sus eventuales nominados no puedan, bien sea por motivos de edad o, en el caso de los republicanos también por motivos legales, continuar con sus campañas o incluso asumir la presidencia.

Las edades de Biden y Trump en la mira

A pesar de haber presidido durante un periodo de recuperación económica pospandémica que ha superado todas las expectativas y una situación de pleno empleo sin precedentes, el presidente Joe Biden enfrenta dudas sobre su capacidad basadas en su avanzada edad.

El hecho de que Biden tendría 86 años al dejar la presidencia en 2028 y el informe del fiscal especial republicano Robert Hur, quien sin entrenamiento médico caracterizó al presidente como “un anciano bien intencionado con mala memoria” y “facultades disminuidas”, han creado una nueva oleada de preocupaciones sobre la capacidad de Biden de enfrentar una campaña electoral y eventualmente gobernar por cuatro años más.

Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien no es mucho más joven que Biden (tendría 82 años al dejar la presidencia en 2028) con frecuencia confunde personas y lugares de los que habla, como cuando recientemente en New Hampshire confundió repetidamente a su rival en las primarias republicanas, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, con la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Trump enfrenta, además, varias demandas judiciales a nivel federal y estatal, que suman una totalidad de 91 cargos penales y que no solo desviarán su atención de la campaña por la presidencia, sino que también podrían convertirlo en un criminal convicto, e incluso encarcelarlo, para el momento en que se celebren las elecciones el próximo 4 de noviembre.

Por esto, a diferencia de Biden para el Partido Demócrata, Trump representa un riesgo doble para su partido.

Las opciones del presidente Biden

Teóricamente, Biden podría ser vencido en las primarias demócratas, pero esa remota posibilidad parece volverse cada vez más lejana en vista de la poca tracción que han logrado sus rivales en esa contienda: Marianne Williamson, quien cesó su campaña el miércoles, y el representante por Minnesota Dean Phillips, quien a pesar de contar con una campaña bien financiada por su fortuna personal, llegó en un embarazoso tercer lugar en las primarias demócratas de Carolina del Sur.

La imposibilidad de derrotar a Biden en las primarias de su partido deja a los demócratas con la única opción de que Biden se retire voluntariamente o se vea imposibilitado por algún otro motivo de continuar con su campaña, lo que, mientras más tiempo pase, más complicaría la logística electoral para el Partido Demócrata.

El escenario más discutido es el de que Biden continúe la campaña de las primarias demócratas, terminando como su vencedor indiscutible y luego anunciar que no acepta la nominación, liberando a sus delegados para respaldar a otro candidato y con la que el presidente estaría en capacidad de prácticamente designar su sucesor o sucesora a dedo.

De esta manera, Biden se podría mostrar como "el salvador de la democracia" al haber derrotado a Trump en 2020 y como un puente a una nueva generación de dirigentes, mientras que el nuevo candidato o candidata podría basar su campaña en los triunfos económicos del gobierno de Biden sin tener que enfrentar los cuestionamientos sobre su edad.

Las opciones del expresidente Trump

Las opciones de Trump son muy similares a las que enfrenta el presidente Biden, pero los escenarios que las desatarían son más numerosos.

A diferencia de Biden, Trump sí enfrenta en Haley a una rival con cierta popularidad dentro del Partido Republicano, que si bien no ha demostrado tener el apoyo suficiente dentro de la base para arrebatarle la candidatura presidencial, sí podría encarnar una alternativa viable al expresidente en caso de que este se vea incapacitado, por motivos de salud o legales, de continuar con su campaña.

Trump, quien al igual que Biden parece encaminado a conquistar sin dificultad la nominación presidencial de su partido (lo cual haría por tercera vez consecutiva), teóricamente podría retirarse voluntariamente de la contienda, lo que constituye una alternativa difícil de considerar seriamente en este momento.

La resolución de los problemas legales podría ocurrir durante las elecciones o incluso antes de la votación, que no solo podrían desviar su atención de la campaña, sino que también afectarían seriamente sus posibilidades de ganar la presidencia, según varias encuestas.

La más reciente de ellas, conducida por NPR/PBS NewsHour/Marist y publicada la semana pasada, muestra a los dos candidatos virtualmente empatados con un 48% del apoyo para Biden y un 47% para Trump, pero también dice que si el expresidente fuera condenado penalmente por algunos de los delitos que se le acusan, el 51% de los encuestados votaría por Biden, mientras que solo el 45% apoyaría a Trump.

La encuesta, que se realizó entre el 29 de enero y el 1 de febrero y entrevistó a 1,441 votantes registrados por teléfono, mensajes de texto y en línea, tiene un margen de error de 3.6 puntos porcentuales.