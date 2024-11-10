Cambiar Ciudad
Donald Trump

Donald Trump consolida su triunfo en los siete estados clave tras hacerse con la victoria en Arizona

Luego de cuatro días de conteo de papeletas, a las 9:21 pm la agencia AP proyectó a Donald Trump, ya presidente electo de Estados Unidos, como vencedor en Arizona, de donde obtiene 11 votos más en el colegio electoral.

Univision y Agencias
Video Gobernador de California busca proteger políticas progresistas del estado ante la nueva presidencia de Trump

Donald Trump ganó también el estado de Arizona, según la proyección de la agencia AP, con lo cual el republicano se impuso en los siete estados clave, sumando 312 electores, mientras que la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, se quedó con 226.

Con su victoria en Arizona, Trump amplía aún más el inesperado margen de su victoria sobre la demócrata Kamala Harris.

La escala y fuerza del regreso de Trump, que también ganó el voto popular por unos cuatro millones, ha conmocionado a los demócratas. Fue el primer republicano en ganar el voto popular en 20 años. Además, los republicanos recuperaron el control del Senado y se acercan a retener su mayoría en la Cámara de Representantes.

Los otros seis estados clave ganados por Trump son Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Nevada y Georgia.

Arizona vuelve al dominio republicano

Arizona es un estado tradicionalmente republicano pero se inclinó en 2020 a favor de Joe Biden, lo que marcó la derrota de Trump ese año luego de su primer periodo en el cargo.

Trump hizo campaña con temas como la seguridad fronteriza y la economía, vinculando a Harris con la inflación y el récord de cruces fronterizos ilegales durante el gobierno de Biden.

La victoria de Trump empaña las esperanzas de los demócratas de Arizona, que buscaban continuar su ascenso, que comenzó con la victoria en 2018 de un escaño en el Senado que había estado en manos del Partido Republicano durante mucho tiempo y continuó en 2020 y 2022.

Biden fue el segundo demócrata en ganar Arizona en 70 años.

Con información de AFP y AP.

Video Trump es el primer republicano en ganar en el condado con más hispanos de EEUU en más de 100 años
