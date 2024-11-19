¿Dónde está JD Vance? El vicepresidente electo no aparece en el círculo cercano de Trump tras el triunfo

Video ¿Por qué nominaciones de Trump para su gabinete causan polémica entre algunos senadores republicanos?

En el torbellino de apariciones, declaraciones y designaciones previo al inicio del segundo gobierno de Donald Trump se destacan personas como el multimillonario Elon Musk, Robert Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy e incluso el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, dando claridad a lo que podría terminar siendo el círculo cercano del próximo presidente. El gran ausente ha sido el vicepresidente electo JD Vance.

Mientras que Trump hace frecuentes apariciones con su nuevo círculo de colaboradores cercanos, Vance no ha sido visto junto al presidente electo desde la noche de las elecciones.

JD Vance brilla por su ausencia

La ausencia de Vance fue especialmente notable en el regreso triunfal de Trump al Madison Square Garden durante un evento de la UFC, al que el presidente electo llegó acompañado de un séquito que incluía a Musk, Johnson, Ramaswamy, Kennedy, la nominada a dirigir la Agencia de Seguridad Nacional Tulsi Gabbard, el cantante Kid Rock y sus hijos Donald Jr. y Eric.

En una elocuente imagen tomada en el avión de Trump volando al evento, publicada por la asistente de Trump, Margo Martin con el comentario "Punto de vista: Pasando por la mesa de los chicos cool", la ausencia de Vance es notable.

POV: walking by the cool kids table 🇺🇸 pic.twitter.com/RWkw6CufKB — Margo Martin (@margomartin) November 17, 2024

Desde que Trump anunció la selección de Vance como su compañero de fórmula durante la Convención Nacional Republicana en julio, el senador por Ohio, se convirtió en un fuerte defensor del hoy presidente electo, haciéndose incluido eco de la gran mentira de Trump sobre un inexistente fraude electoral en las lecciones de 2020.

Esto le valió fuertes críticas a Vance, quien se había definido a sí mismo en el pasado como un “nunca Trump”, pero quien durante la campaña dijo que de haber estado en la posición del exvicepresidente Mike Pence el 20 de enero de 2021, no habría certificado la elección del presidente Joe Biden.

La ausencia de Vance en las apariciones de quien probablemente será su jefe directo durante los próximos cuatro años confunde aún más ya que el vicepresidente electo es un protegido del importante donante republicano Peter Thiel, uno de los inversionistas tecnológicos más importantes de Silicon Valley, quien empleó a Vance en su banco de inversión en 2017 y luego financió su campaña para el Senado por Ohio en 2022 con un generoso donativo de $15 millones.

¿Es Elon Musk el vicepresidente electo ‘de facto’?

Vance también ha contado con la aprobación de Musk quien lo considera como una figura clave para combatir contra el ‘wokeismo’. Sin embargo la exclusión de Vance del círculo íntimo de Trump ha creado un vacío que Musk no ha vacilado en cubrir, llegando incluso a estar presente en una llamada entre Trump y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy.

De hecho el papel de Musk ha alcanzado tal prominencia que está ejerciendo influencia en la designación de los miembros del futuro gabinete de Trump.

Según un reporte de Axios esto causó un fuerte enfrentamiento público entre Musk y Boris Epshteyn, uno de los asesores de alto nivel de Trump descrito por el medio como una "enorme explosión". Según Axios “la creciente influencia de Musk sobre el presidente electo”, ha sido causa de “consternación de algunos leales a Trump”.

Mientras todo lo anterior ocurre, Vance mantiene un apoyo activo a las decisiones de Trump a través de su cuenta en X, antes Twitter, pero sin una participación visible en los acontecimientos que están dando forma al próximo gobierno del cual va a formar parte como vicepresidente.

