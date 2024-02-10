Biden y sus aliados tratan de 'apagar el fuego' por el informe que puso en duda su memoria de momentos clave

Video Biden responde con molestia a las críticas sobre su edad, ¿podrá definir este tema la carrera presidencial?

Biden marcó el tono de la respuesta horas después de la publicación del informe del fiscal especial Robert Hur. Rechazó molesto las conclusiones del informe sobre su memoria e insistió en que no había olvidado el año en que murió su hijo Beau, como afirmó el informe. Los demócratas en el Capitolio y en todo el país le siguieron rápidamente.

“Que los republicanos digan que Biden es viejo es lo menos sorprendente en la política estadounidense”, dijo el senador Brian Schatz, demócrata por Hawaii. "Es todo lo que tienen", agregó.

Los demócratas han respondido a las preguntas generalizadas sobre la edad y la preparación del presidente afirmando que Biden es capaz de ser comandante en jefe y tratando de desacreditar a quienes lo pintan como un político debilitado. La clave de esa estrategia es establecer un contraste con el expresidente Donald Trump, el favorito republicano que tiene 77 años y también ha confundido nombres y hechos al tiempo que enfrenta cuatro juicios y múltiples sentencias civiles multimillonarias.

Los demócratas intentan 'apagar el fuego'

Las señales de apoyo son cruciales para Biden mientras se prepara para lo que podría ser una reñida contienda electoral contra Trump. Incluso antes de la publicación del informe ya habían aumentaban los temores de un desgaste en la coalición que ayudó a elegirlo en 2020, lo que a su vez eleva la presión por no perder partidarios.

La campaña de Biden hizo circular puntos en los que quieren hacer énfasis, a los que tuvo acceso la agencia AP. Describen a Hur, quien fue designado durante el gobierno de Trump, como “un fiscal designado por el movimiento MAGA que no tiene un caso contra Biden, por lo que decidió lanzar ataques personales contra el presidente”.

"Hur es un abogado y no un médico, por lo que la gente debería tomar sus conclusiones legales e ignorar sus opiniones políticas”, esgrime otro de los puntos.

La Casa Blanca también ha señalado que Biden cooperó con Hur, quien se negó a acusarlo de retención ilegal de documentos clasificados, mientras que Trump enfrenta una acusación en Florida después de que el FBI confiscó registros de su residencia Mar-a-Lago.

“La forma en que la actuación del presidente fue caracterizada en el informe no podría ser más errónea en cuanto a los hechos y claramente motivada políticamente y gratuita”, dijo el viernes la vicepresidenta, Kamala Harris. "Diré que cuando se trata del papel y la responsabilidad de un fiscal en una situación como esa, deberíamos esperar que haya un nivel de integridad más alto que el que vimos", acotó.

La indignación se extendió a Carolina del Sur, donde Biden obtuvo una contundente victoria en las primeras primarias demócratas del país el 3 de febrero, que fue diseñada por su campaña para proyectar fuerza. Algunos vieron la contundente respuesta de Biden al fiscal especial como una señal prometedora.

“Realmente creo que esto está sacando lo mejor del presidente. Está demostrando que es un luchador”, dijo LaJoia Broughton, propietaria de una pequeña empresa en Columbia y quien votó por Biden en las primarias.

La campaña no abordará la edad de Biden e irá por una estrategia como la de 2020

Los asesores de Biden dicen que no esperan que el presidente o su campaña aborden la cuestión de la edad de manera más directa. No pueden hacer a Biden más joven y señalan que los ataques contra el presidente por su edad también fueron persistentes hace cuatro años, cuando Trump lo etiquetó como “Joe el dormilón”.

En cambio, pretenden inspirarse en el plan de campaña de 2020 y argumentan que muchos votantes no querrán que se repita la época turbulenta de Trump en la Casa Blanca. También planean resaltar los logros de Biden y una economía que continúa mostrando fortaleza.

“El presidente ha dicho que la edad es una cuestión justa en la mente de los votantes, pero si eres un votante independiente y te preocupa que tu hijo enfrente violencia armada en su escuela (...) o el futuro de nuestra democracia, uno puede pensar en la edad del presidente pero al final del día la elección es fácil”, dijo Kate Berner, ex subdirectora de comunicaciones en la Casa Blanca.

Pero algunos demócratas no se mostraron tan optimistas. “Esto es una distracción. Cuando uno dirige una campaña presidencial, no le gustan las distracciones”, dijo Jim Messina, quien dirigió la última campaña del expresidente Barack Obama.

Messina comparó el informe del fiscal especial con el anuncio en octubre de 2016 del entonces director del FBI, James Comey, de que estaba investigando más a fondo el manejo de los correos electrónicos clasificados por parte de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Se ha culpado al anuncio de Comey, que se produjo 11 días antes de las elecciones, de ayudar a Trump a vencer a Clinton.

En este caso, el informe de esta semana llega nueve meses antes del día de las elecciones del 5 de noviembre. "Hay mucho tiempo para superar todo esto", dijo Messina. “Trump tiene todos los juicios por delante. Me sorprendería que esto aún fuera un problema en un mes”, consideró.

Barry Goodman, un recaudador de fondos para Biden de Michigan, dijo que algunos donantes habían “adoptado un enfoque de esperar y ver” para apoyar a Biden, incluso antes del anuncio del fiscal especial.

"Querían ver si alguien más entraría o si Trump se retiraría", dijo Goodman. "De todas las personas con las que hablo, algunas están más entusiasmadas que otras", afirmó. Aún así, Goodman dijo que el informe no hizo nada para debilitar su apoyo a Biden.

Trav Robertson, expresidente del Partido Demócrata de Carolina del Sur, describió el informe como un obvio problema político para Biden. Pero culpó directamente al fiscal general, Merrick Garland, por permitir que el informe incluyera comentarios sobre la edad, la memoria y la función cognitiva del presidente.

“El hecho de que Merrick Garland no hiciera su trabajo solo permitió que una persona designada por Trump alimentara una narrativa política para desviarse de Trump”, dijo Robertson, y agregó: “Donald Trump no puede llevarse un vaso de agua a los labios sin usar ambas manos porque está viejo", agregó.

De hecho, los aliados de Biden estaban ansiosos por resaltar lo que se percibía como un doble rasero, ya que los errores de Biden reciben mucha más atención que los de otros políticos destacados.

Trump confundió repetidamente a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, y a su rival republicana Nikki Haley en las últimas semanas. Biden no se ayudó, por supuesto, al referirse al líder egipcio como presidente de México el jueves por la noche.

"Hay una clara injusticia que la gente siente", dijo el representante Dan Goldman, demócrata por Nueva York, quien es un exfiscal federal, sobre el enfoque en las meteduras de pata de Biden. Describió la evaluación del fiscal especial sobre la salud mental de Biden como "incorrecta", "inapropiada" y “vergonzosa”.

