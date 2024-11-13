Republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y Washington DC se pinta de rojo

Video ¿Por qué es importante para Trump que los republicanos hayan retomado el control del Senado? Te explicamos

El Partido Republicano logrará retener el control de la Cámara de Representantes, consolidando su triunfo total en las elecciones generales de 2024. Se trata de un impactante cambio de suerte desde que hace cuatro años perdió la Casa Blanca y hace solo dos fracasó en lograr el control del Senado.

Según proyecciones de varios medios estadounidenses, aunque faltan varios escaños por tabularse, los republicanos contaban con los 218 votos necesarios para controlar la Cámara.

El control total de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (si incluimos una Corte Suprema de mayoría conservadora) es aún más notable tras lograrse bajo el liderazgo del mismo hombre que fue señalado por partidarios y oponentes como el causante de los fracasos de 2020 y 2022: el hoy presidente electo Donald Trump.

El Partido Republicano tiene poder mayoritario pero no absoluto

A Trump se le allana el camino para implementar su agenda de deportaciones masivas, recortes de impuestos y gasto federal, y el desmantelamiento de regulaciones destinadas a combatir el cambio climático, entre otras promesas hechas durante la campaña.

Y es que contar con mayorías en ambas cámaras no quiere decir no vaya a enfrentar obstáculos en la implementación de su ambiciosa agenda, incluyendo los causados por la facción más extremista de los republicanos de la Cámara de Representantes, que no ha dudado en el pasado en paralizar la actividad legislativa para hacer cumplir con sus demandas y que cuenta con una desproporcionada cuota de poder debida a la escasa mayoría republicana.

Aún desde antes del 5 de noviembre, los republicanos de la Cámara de Representantes han estado trabajando con sus correligionarios en el Senado en la redacción de proyectos de ley para ser enviados a Trump en los primeros 100 días de su gobierno.

De acuerdo con varios reportes, esos proyectos incluyen la extensión de los recortes de impuestos promulgados en el primer gobierno de Trump, el financiamiento del muro fronterizo y la derogación de las iniciativas de la ley de reducción de la inflación del gobierno del presidente Joe Biden destinadas a combatir el cambio climático.

A pesar de contar con mayorías en ambas Cámaras del Congreso y con una mayoría conservadora en la Corte Suprema, hay partes de la agenda de Trump que podrían enfrentar el escrutinio constitucional. Entre ellas, la derogación del derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, que ya sea llevada a cabo a través de una ley o de un decreto, es probable que su nulidad por inconstitucionalidad sea solicitada ante la jurisdicción federal.

El mayor obstáculo legislativo para la agenda de Trump podría ser la maniobra de obstrucción legislativa conocida como el filibuster, que obliga a conseguir una mayoría de 60 para permitir que el voto de un proyecto de ley siga adelante, lo cual hace que con una mayoría de solo 53 senadores los republicanos necesiten de la participación de los demócratas para aprobar proyectos de ley.

Trump sin embargo, ha dado muestras de que tratará de saltar en lo que le sea posible los controles que la ley le da a los senadores, como cuando el domingo exigió que el próximo líder republicano del Senado le permita hacer nombramientos durante el receso de ese cuerpo legislativo, permitiéndole instalar en puestos clave en su gobierno a personas que no han sido examinadas ni aprobadas por la Cámara Alta, como lo manda la Constitución.

