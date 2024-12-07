Qué hizo Barron Trump para ayudar a su padre a ganar las elecciones

Video Kai Trump: la nueva estrella de las redes que revela el lado íntimo del ‘mundo Trump’

Mucho se ha hablado del papel de Barron Trump en el éxito de la campaña electoral de su padre, Donald Trump. Y la entrante primera dama, Melania Trump, dio crédito al rol que tuvo su hijo, el menor del expresidente, en su primera entrevista desde las elecciones de noviembre.

Melania Trump dijo en el programa Fox & Friends que Barron había sido muy importante en la victoria del republicano porque le dio consejos sobre cómo llegar a votantes jóvenes, y cómo participar en medios alternativos y entrevistarse con influencers para alcanzar a nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

La primera dama elogió a su hijo de 18 años, y le atribuyó el mérito de ayudar a su padre a encontrar nuevas formas de llegar a la audiencia.

“Es un joven adulto, estoy muy orgullosa de él por su conocimiento, incluso sobre política y por dar consejos a su padre”, dijo. “Trajo a tantos jóvenes. Conoce a su generación”.

Agregó: “Sabía exactamente a quién necesitaba contactar y con quién debía hablar su padre”.

Melania Trump dijo que Barron aconsejó a su padre para que acudiera como invitado a podcasts, y a formatos de live streaming, que son las vías por donde las generaciones más jóvenes se informan. Esa estrategia es considerada como clave para el amplio voto que Trump consiguió entre la Generación Z.

Trump tiene cinco hijos: tres con su primera esposa, Ivana (Donald Jr., Ivanka y Eric); una con su segunda esposa, Marla Maples (Tiffany); y uno, Barron, con su tercera esposa, Melania.

Barron estudia en la Universidad de Nueva York, luego de haber cursado estudios secundarios en Florida, en los cuatro años que la familia Trump se mudó a West Palm Beach, al resort Mar-a-Lago, propiedad del expresidente.

Melania Trump habla sobre su segunda vuelta a la Casa Blanca

La futura primera dama dijo en la entrevista que la preparación para entrar en la Casa Blanca por segunda vez es muy diferente a la primera y que ahora, ella y su esposo saben qué esperar.

“Sabes lo que necesitas establecer, sabes qué tipo de personas necesitas contratar para tu oficina”, dijo en la entrevista, en la que mostró adornos navideños que está vendiendo y sus memorias a medida que se acerca la Navidad.

PUBLICIDAD

Dijo que el ritmo ha sido rápido, mientras Donald Trump trabaja para construir su administración: “Es increíble y estamos muy, muy ocupados”. Está empacando para “podemos comenzar el día 1”.

Dijo que la actitud de su esposo después de su victoria de 2024 no fue la misma que cuando ganó en 2016. “El país y la gente realmente lo apoyaron. Creo que la energía es diferente. La gente a su alrededor es diferente”.