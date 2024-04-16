"No voy a tolerar eso": juez advierte a Trump por su conducta en la selección del jurado

Video Eligen a los primeros siete jurados del juicio penal a Trump: serán identificados con una letra y un número

A diferencia de la audiencia del lunes, el segundo día del juicio penal contra el expresidente Donald Trump en Nueva York estuvo dedicado casi en su totalidad al proceso de selección de los miembros del jurado que decidirá su culpabilidad o inocencia después de que las partes expongan sus casos e interroguen a los testigos.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de las usuales conversaciones de Trump con los representantes de los medios de comunicación a las puertas del tribunal en las que atacó al juez Juan Merchán y lamentó tener que estar en el tribunal y no estar en actividades de campaña electoral a pesar de conocer las consecuencias de no presentarse en la corte.

Trump abrió el día atacando al juez y al presidente Biden

Trump aprovechó las primeras horas de la mañana para atacar al juez en las redes sociales por la orden mordaza que le impuso, la cual no logró prevenir el furioso ataque.

“Esto es un conflicto, el juez que odia a Trump no me deja responder a las personas que están en la televisión mintiendo y escupiendo odio todo el día. Está pisoteando a mis abogados y a mi equipo legal. El sistema de “Justicia” de Nueva York está siendo diezmado por críticas de todo el mundo. Quiero hablar, o al menos poder responder. ¡Interferencia electoral! ¡Juicio amañado e inconstitucional! ¡¡¡Quiten la orden mordaza!!!”, publicó Trump en Truth Social.

Más tarde, ya en las puertas del tribunal Trump dijo a los periodistas allí reunidos que debería estar realizando actividades de campaña en Pennsylvania en lugar de asistir a los procedimientos judiciales y aprovechó para criticar duramente a Merchán por la manera “injusta” en que lo trata.

Trump también acusó, sin ofrecer evidencias, al presidente Joe Biden de haber orquestado en secreto el juicio al que estaba siendo sometido. "Todo esto proviene de la Casa Blanca de Biden", dijo Trump a los periodistas, y luego agregó que lo hacía “para intentar ganar la elección".

Momentos más tarde el expresidente entró al tribunal y tomó su puesto en el banquillo de los acusados.

Se reanuda el proceso de selección del jurado

Luego de una demora en la llegada de los miembros del jurado el proceso de selección se reanudó en horas de la mañana del martes.

Durante varias horas los miembros del contingente juramentado el lunes pasaron a ocupar los 18 puestos de la tribuna del jurado mientras contestaban el interrogatorio acordado entre el juez y las partes.

Varios candidatos fueron excusados por sus creencias políticas o al confesar que no podían, o no sabían si podían, ser imparciales en el juicio. Algunos candidatos expusieron motivos de salud, o motivos laborales para no formar parte del jurado.

En algunos casos los abogados de Trump cuestionaron la idoneidad de algunos de los candidatos interrogados en base a sus publicaciones en las redes sociales.

Uno de esos casos ocurrió cuando Todd Blanche el abogado de Trump pidió eliminar por ‘causa justificada’ a una educadora que publicó un comentario sobre las celebraciones en Manhattan cuando Biden fue declarado el ganador de las elecciones en 2020.

La mujer explicó sus publicaciones diciendo que le había parecido que los hechos eran parte de la historia” y dijo que podía permanecer justa e imparcial en el juicio. El juez negó la petición de Blanche diciendo que la candidata proporcionó “explicaciones razonables”.

Un momento álgido en el proceso de selección del jurado ocurrió cuando el juez Merchán le dijo a Blanche que había observado a Trump hablar en voz baja haciendo gestos con las manos durante el interrogatorio del posible miembro del jurado.

“ No toleraré eso. No permitiré que ningún jurado sea intimidado en esta sala. Quiero dejar eso muy claro”, dijo Merchán pidiéndole al abogado que se encargara que Trump entendiera el punto.

Al cierre de la jornada el juez y las partes habían acordado la designación de seis de los 12 miembros del jurado, lo que presenta un tercio del total del contingente de personas a elegir, ya que aparte de los 12 jurados hay que elegir también a seis jurados suplentes para suplir cualquier ausencia imprevista.

El nombramiento de siete jurados después de solo un día y medio de proceso es considerado un ritmo rápido y más acelerado de lo que se esperaba en un juicio tan complejo como este.

Antes del cierre del día el juez juramentó a un nuevo contingente de posibles jurados para continuar con el proceso de selección en la siguiente audiencia el jueves en la mañana.

Violación de la orden mordaza

La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan presentó un escrito el martes para apoyar la moción pidiendo al juez sancionar a Trump por violar la orden de Mordaza impuesta por Merchán días antes del incio del juicio.

"Este Tribunal debería nuevamente amonestar al acusado para que cumpla con sus obligaciones bajo la orden” dice el escrito.

Los fiscales tambien piden al juez que advierta a Trump “que futuras violaciones de las restricciones de este tribunal sobre sus declaraciones extrajudiciales pueden ser castigadas no sólo con multas adicionales sino también con una pena de prisión de hasta treinta días”.

El martes también pidieron al tribunal que multe a Trump con $1,000 dólares por cada infracción de la orden. Merchan programó una audiencia para decidir la moción para el 23 de abril a las 9:30 am, hora del este.

Trump planea visitar una bodega el barrio de Harlem. Los asesores de Trump dijeron que el expresidente y virtual candidato republicano eligió la tienda porque fue el lugar de un ataque violento contra un empleado. Se espera que Trump hable sobre la inflación y critique la gestión de Biden.

Con información de The Associated Press.