Estos son los personajes en el juicio penal a Trump por presunta falsificación de registros

¿Qué se espera en el primer día del juicio contra Donald Trump en Nueva York?

El caso en contra de Donald Trump en Nueva York sigue avanzando con la declaración de los testigos.

Trump, de 77 años, está acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno y proteger así su carrera a la Casa Blanca de 2016. El mandatario se convirtió así en el primer expresidente de Estados Unidos sometido a un juicio penal.

Te compartimos un repaso de los principales protagonistas de este juicio histórico:

El acusado: Donald Trump, expresidente de Estados Unidos

Trump se declaró inocente de todos los cargos y ha dicho reiteradamente que los juicios en su contra responden a motivaciones políticas. El expresidente también es acusado en tres juicios criminales adicionales, dos de ellos a nivel federal iniciados por acusaciones hechas por el fiscal especial Jack Smith.

El juez: Juan M. Merchán

Merchán, quien ha sido juez de la Corte Suprema de Nueva York durante los últimos 17 años, también presidió el juicio penal por fraude fiscal contra la Organización Trump a finales de 2022 en el que la compañía del expresidente fue condenada a pagar una multa de $1.6 millones de dólares. Merchán emitió una orden mordaza contra el exmandatario.

Posible testigo: Stormy Daniels, actriz porno

Daniels recibió $130,000 de un abogado de Trump a cambio de su silencio sobre su historia sobre el encuentro sexual que alega haber mantenido con el hoy expresidente durante un torneo de golf en Lake Tahoe. Daniels también ha sido un blanco frecuente de los ataques verbales de Trump desde que se dio a conocer el escándalo.

Posible testigo: Michael Cohen, exabogado personal de Trump

Cohen ha confirmado que hizo el pago a Daniels con su propio dinero siguiendo las instrucciones expresas de Trump. Según Cohen, Trump le reembolsó el dinero a través de pagos que fueron registrados falsamente como honorarios legales.

Cohen cumplió condena en prisión después de declararse culpable en 2018 de cargos federales de financiación ilegal de campañas electorales por la compra del silencio de Daniels. Cohen ha sido objeto de fuertes ataques de parte de Trump.

Posible testigo: David Pecker exeditor del tabloide The National Enquirer

Cuando era editor de la publicación de chismes, Pecker acordó con Cohen poner en marcha un esquema de 'atrapar y matar' historias que pudieran afectar negativamente a Trump durante la campaña de 2016. Pecker negoció los acuerdos de silencio con Daniels y con una exmodelo de Playboy, Karen McDougal, quien también dice haber mantenido un encuentro sexual con Trump.

Posible testigo: Hope Hicks, exmiembra de la campaña de Trump en 2016 y exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca

Según la acusación, cuando trabajaba en la campaña de Trump en 2016, Hicks habló con Trump y Cohen en relación a la posibilidad de un pago para Daniels. Hicks también habló con Cohen después de que el exabogado de Trump transfirió el pago a Daniels.

El fiscal: Alvin Bragg

Bragg, quien asumió el cargo en 2022, se convirtió en el primer fiscal en Estados Unidos en acusar penalmente a Trump, resucitando el caso de falsificación de registros que su predecesor había descartado. Bragg es un blanco frecuente de los ataques de Trump.

Defensor: Todd Blanche, líder del equipo de abogados defensores de Trump

Blanche, un ex fiscal federal, dejó el poderoso bufete Cadwalader, Wickersham & Taft, para defender a Trump ya que era “una oportunidad que no debo dejar pasar”, según explicó en el correo electrónico donde renunció a su posición.

Blanche también representa a Trump en los casos federales en su contra por manejo ilegal de documentos confidenciales y en el caso de interferencia electoral.