Juicio a Trump en Nueva York: esto es lo que está en juego para el expresidente

Video Revelan el cuestionario para elegir al jurado del juicio contra Trump por los pagos secretos a Stormy Daniels

Con la llegada de Donald Trump a la corte de Manhattan este lunes se marca el inicio del juicio contra el expresidente por acusaciones relacionadas con la falsificación de registros comerciales, el primer proceso criminal contra un exmandatario de Estados Unidos.

El caso comenzó hace un año con la presentación de 34 cargos criminales contra Trump por un gran jurado que escuchó la evidencia presentada por la Fiscalía de Distrito de Manhattan sobre la presunta falsificación de registros comerciales por parte de Trump en relación a un presunto encuentro sexual con una actriz porno.

El más débil de los casos criminales contra Donald Trump

Según los fiscales, la falsificación de los registros tuvo como fin ocultar pagos hechos a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 para mantenerla callada en relación con un presunto encuentro sexual que sostuvo con Trump años atrás.

El caso es considerado por algunos analistas como el más débil de los cuatro procesos penales que actualmente enfrenta el expresidente, ya que no está relacionado con presuntos delitos cometidos por Trump durante su presidencia y porque el equipo del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, necesita vincular con éxito los cargos con delitos electorales federales y estatales de los que Trump no ha sido acusado.

El punto central del caso es el pago de $130,000 a Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que no hablara con los medios sobre un presunto encuentro sexual con Trump en julio de 2006 durante un torneo de golf en Lake Tahoe, lo que podría haber afectado las posibilidades del entonces candidato presidencial republicano.

A fin de ocultar los pagos, el entonces abogado de Trump -Michael Cohen- pagó directamente el dinero a Daniels con fondos propios, los cuales le fueron reembolsados por la Organización Trump a través de varias cuotas que fueron registradas falsamente como anticipos de honorarios legales en los libros de la compañía.

La teoría de la Fiscalía es que las falsificaciones de registros, que en sí mismas son delitos, fueron hechas a fin de violar leyes electorales federales y estatales, así como leyes fiscales estatales.

En el estado de Nueva York, la falsificación de registros comerciales es un delito menor, excepto cuando el acusado actúa con la intención de cometer otro delito, en cuyo caso el cargo puede elevarse a un delito grave de Clase E -la clasificación de delito grave de más bajo nivel- pero que aún puede acarrear penas de cárcel.

Sin embargo, Trump no ha sido acusado de ningún otro delito estatal en el caso, ni de delitos electorales federales relacionados al mismo, lo que ha hecho que la clasificación de las falsificaciones de registros comerciales como delitos graves en la acusación haya sido criticada.

Unos de los críticos fueron los abogados de Trump, quienes inicialmente pidieron desestimar el caso alegando que los cargos eran jurídicamente insuficientes.

El juez de la causa, Juan Merchán, de la Corte Suprema de Nueva York en Manhattan, no se convenció de los argumentos del equipo legal del expresidente.

Merchán rechazó la solicitud basándose en que los alegatos de la Fiscalía mostraban indicios que eran “legalmente suficientes” para presentar los cargos por falsificación de registros como delitos graves.

Dichos alegatos son: que el monto de los pagos de Trump a Daniels excedió los límites federales para contribuciones a campañas electorales, que los pagos en sí mismos constituyen una violación a leyes electorales estatales porque tenían como objetivo ayudar a Trump en las elecciones de 2016 a través de medios ilegales y que los reembolsos a Cohen violaron leyes fiscales estatales porque Trump incluyó un monto extra para compensarlo por tener que pagar impuestos, ya que fueron clasificados falsamente como honorarios legales.

Los abogados de Trump alegan que los pagos a Daniels fueron completamente legales y se realizaron para proteger a la familia del expresidente de un escándalo en los medios de comunicación.

¿Podría Trump ser condenado a una pena de cárcel en este caso?

De acuerdo al código penal de Nueva York, un delito grave no violento de Clase E puede ser castigado con sentencias que van de libertad condicional hasta entre 16 meses y 4 años de prisión.

El hecho de que Trump es un adulto mayor de 77 años de edad y que nunca antes ha sido condenado por un crimen, hace que sea posible que, de perder el caso, no sea sentenciado a una pena de cárcel.

Sin embargo, la actitud beligerante de Trump podría no ayudarlo.

El exfiscal de Manhattan Matthew Galluzzo dijo a The Washington Post que si Trump denigra públicamente del jurado o del juez, como ha hecho repetidamente, y no demuestra arrepentimiento por un veredicto de culpabilidad, podría pasar un tiempo en la cárcel.

"Si le falta el respeto al proceso llamándolo 'cacería de brujas' y dice que el juez es parcial e insiste en que no hizo nada malo, el juez podría decir: Bien, pasa 90 días en Rikers y a ver si te gusta”, dijo Galluzzo.