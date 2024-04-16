Qué ocurre si Trump deja de ir a las audiencias del juicio penal en su contra en Nueva York

Video ¿Por qué el primer juicio penal contra el expresidente Donald Trump es histórico? Te explicamos

El martes en la mañana, a su llegada a la corte, el expresidente Donald Trump criticó nuevamente al juez en la antesala del segundo día del juicio penal en su contra por falsificación de registros comerciales. Antes de entrar al tribunal Trump se quejó de que en lugar de estar allí debería estar haciendo campaña en Pennsylvania.

Las airadas declaraciones de Trump contrastaron con la manera respetuosa en que el lunes respondió afirmativamente al juez de la causa, Juan Merchán, cuando leyó la llamada 'advertencia Parker' informando al expresidente de su obligación de estar presente en el juicio y preguntándole si entendía las consecuencias de no hacerlo.

PUBLICIDAD

Trump podría ser arrestado si no se presenta en el procedimiento judicial en su contra

La 'advertencia Parker' es una formalidad procesal del estado de Nueva York, en la que los acusados de crímenes son informados de sus derechos y obligaciones en relación a su presencia en la corte.

Para los acusados que tienen el privilegio de ser juzgados en libertad habiéndoseles permitido presentar una fianza, como en el caso de Trump, la 'advertencia Parker' consiste de dos preguntas:

1. Tiene derecho a estar presente en el tribunal en cualquier procedimiento, incluyendo en particular, las audiencias del juicio. ¿Entiende?, y,

2. Si deliberadamente no comparece ante el tribunal cuando se le requiere, cualquier procedimiento en su caso, incluidas las audiencias del juicio y, si es declarado culpable, la sentencia, puede continuar y continuará en su ausencia. Se emitirá una orden de arresto en su contra y estará sujeto a un proceso y un castigo separados por saltarse la fianza, sin importar lo que suceda en este caso. ¿Entiende?

Trump respondió afirmativamente.

La ausencia de Trump sería considerada como una violación al acuerdo de libertad bajo fianza, por lo que el expresidente y virtual candidato presidencial republicano, correría un serio riesgo de ser encarcelado de no presentarse ante la corte para escuchar los procedimientos.

Por qué los acusados en un juicio penal están obligados a presenciar sus juicios

La Sexta Enmienda de la Constitución da a los acusados de crímenes el derecho a asistir al juicio en su contra y confrontar a los testigos presentados por la acusación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la obligatoriedad de su presencia proviene de la ley federal de procedimiento penal la cual establece que “el acusado debe estar presente en todas las etapas del juicio, incluyendo la selección del jurado y la entrega del veredicto”.

La ley crea algunas excepciones como en el caso de delitos menores, audiencias separadas para decidir puntos de ley u otras incidencias procesales menores, a las cuales el acusado tiene el derecho a asistir más no la obligación.

El juez que preside la causa tiene el poder de posponer una audiencia a fin de que el acusado pueda llevar a cabo alguna actividad, pero no está obligado a hacerlo.

El lunes, por ejemplo, Trump pidió la suspensión de dos audiencias para poder asistir a la presentación de los argumentos orales ante la Corte Suprema en el caso que decidirá la validez de su teoría de inmunidad presidencial y para asistir a la graduación de su hijo menor en la escuela secundaria.

El juez negó sumariamente la primera petición pero aún no ha decidido sobre la segunda, lo que no impidió que Trump informara a sus seguidores exactamente lo contrario en su red social Truth Social al decir: “El juez, Juan Merchán, me está impidiendo atender orgullosamente a la graduación de mi hijo. Me parece muy injusto. ¿No creen?”