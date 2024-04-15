Decenas de potenciales jurados desestimados y una recusación negada: así fue el primer día del juicio a Trump

Video Trump enfrenta su primer juicio penal por el caso Stormy Daniels: ¿de qué acusan al expresidente?

Este lunes tuvo lugar en la ciudad de Nueva York la audiencia inicial del primer juicio penal contra Donald Trump, marcando un hito en la historia de Estados Unidos donde nunca antes un expresidente ni un virtual candidato presidencial había sido juzgado por un crimen. A parte del juicio en curso, Trump enfrenta tres causas criminales adicionales.

Con la presencia de Trump, quien como acusado está obligado a asistir a los procedimientos en persona, la audiencia del lunes fue utilizada para llevar adelante procedimientos preparatorios cuyo cumplimiento era necesario antes de que las partes pudieran presentar sus casos. El más importante de ellos fue la selección del jurado.

Así transcurrió la audiencia:

El juez negó el pedido de recusación de Trump

Poco después de las 10:00 am, hora del este, el juez de la causa, Juan Merchán, dio a conocer su decisión rechazando el pedido de recusación de los abogados de Trump. Merchán explicó que Trump había usado una "serie de inferencias, insinuaciones y especulaciones sin fundamento" para presentar su pedido de recusación.

Fiscales piden poder presentar evidencias controversiales

Los fiscales pidieron al juez Merchán como evidencia una serie de artículos publicados por el tabloide National Enquirer contra los oponentes de Donald Trump en 2016, que según la acusación fueron el resultado de una reunión en agosto de 2015 en la Torre Trump entre David Pecker el editor del tabloide, Trump y su exabogado Michael Cohen.

Según el fiscal Joshua Steinglass "muchos de estos titulares y las historias detrás de ellos fueron mostrados al señor Trump antes de que fueran publicados para que pudiera aprobar, rechazar o sugerir cambios".

Los fiscales también pidieron permitir el testimonio de la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quien también alega haber mantenido un encuentro sexual con Trump, cuya historia fue comprada por el tabloide pero nunca fue publicada.

A pesar de la oposición de la defensa, ambos pedidos fueron concedidos.

El video de Access Hollywood

El juez ya había negado el pedido de los fiscales de presentar el famoso video de 2016 en el que Trump alardeaba de poder agarrar a las mujeres por sus partes íntimas porque el es “una estrella”. Aún así, Steinglass pidió incluir correos electrónicos de la campaña de Trump en respuesta a la historia diciendo que son "pruebas poderosas" de la reacción de la campaña ante la reacción incendiaria al video.

El fiscal también pidió incluir la transcripción de la declaración de Trump sobre E. Jean Carroll, donde se le pregunta sobre la cinta, para garantizar que los miembros del jurado entiendan "de qué se trataba esa cinta y por qué tuvo un impacto tan dramático en la campaña".

El juez permitió la presentación de los correos electrónicos pero negó la inclusión de la transcripción de la declaración de Trump.

Alegatos de asalto sexual

El juez negó un pedido de los fiscales de incluir entre la evidencia del juicio las acusaciones de agresión sexual hechas por tres mujeres contra Trump a raíz de la cinta de Access Hollywood.

"Son muy perjudiciales y, a estas alturas, teniendo en cuenta lo que sabemos hoy, fueron sólo rumores" dijo Merchán.

Violaciones de la orden mordaza

Steinglass dijo que algunas publicaciones recientes de Trump en su red social Truth Social violan la orden de mordaza dictada por el propio juez Merchán que prohíbe a Trump hablar mal de testigos potenciales. Entre ellas se destaca publicación en la que Trump se refiere a Cohen y a la actriz porno Stormy Daniels, como un “par de sinvergüenzas”.

Más adelante los fiscales presentaron una moción para sancionar a Trump por tres publicaciones en las redes sociales que, según ellos, violan la orden mordaza con $1,000 dólares por cada violación.

El fiscal Chris Conroy dijo que los fiscales quieren que el juez ordene la eliminación de los tres mensajes y le recuerde al Trump que "nuevas violaciones podrían resultar en pena de cárcel".

El juez agendó una audiencia para decidir el punto, la cual tendrá lugar el 23 de abril a las 9:30 am, hora del este.





Selección del jurado

Pasadas las 3:00 pm hora del este, comenzó el proceso de selección de los miembros del jurado. De un grupo inicial de 300 personas, 96 posibles jurados fueron llamados a comparecer ante el tribunal para comenzar el proceso de selección.

De esas 96 personas más de la mitad fueron excusadas por admitir alzando las mano que no podían ser imparciales, sorprendiendo al equipo de Trump que, según una fuente de CNN, esperaba que la proporción fuera solo del 40%.

Otros posibles jurados fueron excusados por otros motivos como planes de boda o mantener creencias firmes sobre Trump. El juez dio fin a la audiencia cerca de las 4:30 pm, después de entrevistar a nueve posibles jurados.

Antes de dar fin a la audiencia Merchán dijo a los posibles miembros del jurado que no conversaran entre ellos ni con otras personas sobre nada relacionado con el caso.

La selección de los miembros del jurado continuará el martes a las 9:30 am.

Aquí nos veremos la semana que viene

Los abogados de Trump realizaron una petición de última hora para suspender la audiencia pautada para el 25 de abril a fin que el expresidente pudiera asistir a la sesión de argumentos en la Corte Suprema sobre sus reclamos de inmunidad presidencial, en otro de sus cuatro casos penales.

"Su cliente es un acusado penal", le dijo Merchán al abogado de Trump, Todd Blanche. "Debe estar aquí y no en la Corte Suprema". El juez luego agregó “aquí nos vemos la semana que viene".

En respuesta, Trump puso los ojos en blanco, frunció el ceño y se levantó para abandonar la corte.

Con información de The Associated Press.