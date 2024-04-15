Continúa el proceso de selección del jurado en el histórico primer juicio penal contra Trump

Video Revelan el cuestionario para elegir al jurado del juicio contra Trump por los pagos secretos a Stormy Daniels

El primero de los cuatro juicios criminales pendientes contra el expresidente Donald Trump comenzó el lunes en una jornada histórica que, después de resolver varias incidencias procesales relativas a un pedido de recusación del juez y a la admisibilidad de algunas pruebas y testimonios, terminó con el inicio del proceso de selección del jurado.

La elección del grupo ciudadanos que decidirán si Trump es culpable de los delitos de los que se le acusan es un paso procesal simple pero extraordinario y vital para la democracia estadounidense que podría llevar varios días y cuyo objetivo es conseguir 12 personas que estén dispuestas a dejar de lado sus opiniones personales y tomar una decisión basada en la evidencia y la ley.

Esta mañana y en su típico estilo combativo, Trump criticó el juicio mientras hablaba con los periodistas antes de ingresar a la sala de la corte.

Afirmó que debería estar haciendo campaña en Pennsylvania en lugar de asistir a este procedimiento judicial, histórico porque se trata del primero contra un exmandatario. Trump también criticó duramente al juez Juan Merchán. Los procedimientos en juicios penales en Nueva York establecen claramente que el acusado debe presentarse a todas las audiencias, ya que de lo contrario podría ir a prisión por lo que reste del juicio.

El caso contra Trump comenzó hace un año con la presentación de 34 cargos criminales por un gran jurado que escuchó la evidencia presentada por la Fiscalía de Distrito de Manhattan sobre la denunciada falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la actriz porno Stormy Daniels con el fin de que no revelara antes de las elecciones de 2016 un presunto encuentro sexual.

Qué ocurrió el primer día del juicio

Pasadas las 3:00 pm hora del este del lunes, comenzó el proceso de selección de los miembros del jurado. De un grupo inicial de 300 personas convocadas al azar, 96 posibles jurados fueron llamados a comparecer ante el tribunal para comenzar el proceso de selección.

El grupo ocupó la totalidad de los asientos disponibles en la corte, pero pronto más de la mitad de las personas fueron excusadas por admitir alzando las mano que no podían ser imparciales, sorprendiendo al equipo de Trump que, según una fuente de CNN, esperaba que la proporción fuera solo del 40%.

De los posibles jurados restantes un grupo de 18 personas fueron llamadas a la tribuna del jurado para ser interrogadas usando un cuestionario preparado por el juez Juan Merchán, pero solo nueve de ellos fueron entrevistadas antes del fin de la audiencia.

Una posible jurado fue excusada por los planes de boda de su hija que podrían interferir con el calendario del juicio, mientras que otra fue excusada por admitir que mantenía creencias firmes sobre Trump, uno de los puntos contenidos en el interrogatorio. Merchán dió fin a la audiencia cerca de las 4:30 pm, después de entrevistar a nueve personas.

Antes de dejar ir a los posibles miembros del jurado el juez les indicó que no debían conversar entre ellos ni con otras personas sobre ningún punto relacionado con el caso.

Durante el interrogario los abogados defensores y los fiscales tendrán oportunidades limitadas para intentar configurar el panel a su favor. Los abogados de Trump incluso está usando los servicios de un consultor especialista en la selección de jurados, según indicó una fuente de CNN.

Así funcionará el proceso de selección del jurado:

¿Quién puede formar parte del jurado?

Este jurado estará compuesto únicamente por personas que viven en Manhattan, uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Todos los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años, que hablen y entiendan inglés, y que no hayan sido condenados por un delito grave son elegibles para servir como jurado en Nueva York. Los funcionarios de la corte identifican a los posibles jurados a partir de listas de votantes registrados, contribuyentes, titulares de licencias de conducir, beneficiarios de programas públicos y otras fuentes.

El grupo de posibles jurados para el juicio de Trump se elegirá al azar. Las personas pueden ofrecerse como voluntarias para servir como jurado, pero no pueden elegir en qué juicio participarán.

¿Qué pasa si una persona escogida no quiere ser jurado?

El servicio de jurado es obligatorio, pero una persona puede ser justificada para no integrar un jurado por una variedad de razones, incluidas dificultades financieras o médicas.

¿Cómo se elegirá al jurado?

El juez Merchán comenzará trayendo a un gran grupo de posibles miembros del jurado a su sala. Luego dará un breve resumen del caso y presentará al acusado, Donald Trump, al jurado. Luego, el juez hará a los posibles miembros del jurado una pregunta fundamental: ¿pueden servir y ser justos e imparciales? A los que no puedan se les pedirá que levanten la mano. Para este juicio, los jurados que indiquen que no pueden servir o ser justos serán despedidos.

Los que se queden serán llamados en grupos al estrado del jurado, donde se les harán 42 preguntas, algunas con varias partes.

Los abogados de cada lado tendrán un número limitado de oportunidades que podrán utilizar para excluir a posibles miembros del jurado que no les gusten, sin dar una razón. También pueden argumentar que un miembro del jurado en particular debería ser excluido, pero deben lograr que el juez lo acepte.

El proceso continúa hasta que se hayan elegido 12 jurados y seis suplentes. Si es necesario, se pueden llevar a la sala del tribunal grupos más grandes de posibles jurados.

¿Qué preguntas se hacen a los jurados?

El juez no permitirá que los abogados pregunten si los posibles miembros del jurado son demócratas o republicanos, por quién votaron o si han donado dinero a alguna causa política. Pero hay múltiples preguntas destinadas a desentrañar si la persona pudiera estar predispuesta en contra o a favor de Trump.

Estas son algunas de las preguntas:

“¿Tiene usted alguna creencia u opinión política, moral, intelectual o religiosa que pueda impedirle seguir las instrucciones del tribunal sobre la ley o que pueda sesgar su enfoque en este caso?”

"¿Usted, un familiar o un amigo cercano alguna vez trabajó o se ofreció como voluntario para una campaña presidencial de Trump, la administración presidencial de Trump o cualquier otra entidad política afiliada al señor Trump?"

“¿Alguna vez ha asistido a un mitin o evento de campaña de Donald Trump?”

“¿Sigue actualmente a Donald Trump en algún sitio de redes sociales o lo ha hecho en el pasado?”

“¿Usted, un familiar o un amigo cercano alguna vez trabajó o se ofreció como voluntario para algún grupo u organización anti-Trump?”

“¿Ha asistido alguna vez a un mitin o evento de campaña de algún grupo u organización anti-Trump?”

“¿Sigue actualmente algún grupo u organización anti-Trump en algún sitio de redes sociales, o lo ha hecho en el pasado?”

“¿Alguna vez se ha considerado partidario o ha pertenecido a alguno de los siguientes: el movimiento QAnon, Proud Boys, Oathkeepers, Three Percenters, Boogaloo Boys, Antifa?”

También se preguntará a los miembros del jurado qué podcasts y programas de radio escuchan y de dónde obtienen las noticias.

¿El público conocerá las identidades de los jurados?

El juez ha ordenado que los nombres de los jurados se mantengan en secreto, una medida inusual pero no sin precedentes en juicios donde existe la posibilidad de que los jurados terminen siendo acosados o amenazados durante o después del juicio. Nada impide que los jurados hablen voluntariamente de sus experiencias una vez finalizado el juicio. Mientras esté pendiente, se supone que no deben hablar de ello con nadie.

¿Qué decidirá este jurado?

Los jurados de este juicio escucharán testimonios y decidirán si Trump es culpable de alguno de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Su decisión de condenar o absolver debe ser unánime. Si no pueden ponerse de acuerdo sobre un veredicto, el juez puede declarar el juicio nulo. Si los jurados tienen dudas razonables de que Trump sea culpable, deben absolverlo. Si lo condenan, será el juez quien decida la sentencia, no los jurados.

Con información de The Associated Press.