Claves del fallo que condena a Trump a pagar una multa de más de $350 millones

Video Si Trump gana la candidatura republicana, ¿quién sería su fórmula vicepresidencial? Lo debatimos en Línea de Fuego

El fallo dictado por un juez de Nueva York el viernes que impuso una multa de $364 millones al expresidente Donald Trump por prácticas comerciales fraudulentas y le prohíbe actuar como funcionario o director de cualquier corporación en el estado durante tres años, fue el resultado de un juicio de más dos meses que el expresidente calificó como “muy injusto”.

A pesar de que los abogados de Trump fustigaron el veredicto como un “peligro para el entorno empresarial”, y como una “cacería de brujas con motivación política”, el fallo pudo haber sido mucho más perjudicial para el expresidente y sus empresas. Estos son los puntos claves más importantes:

PUBLICIDAD

Todo comenzó con el testimonio de Michael Cohen en otro proceso

El fallo fue una victoria para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien demandó a Trump por lo que, según ella, no era solo fanfarronería, sino años de prácticas engañosas mientras construía la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que catapultaron a Trump a la riqueza, la fama y la Casa Blanca.

James comenzó a investigar las prácticas comerciales de Trump y su empresa, la Organización Trump, en marzo de 2019 después de que su exabogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiamiento para comprar los Buffalo Bills de la NFL.

Una vez que James concluyó su investigación en 2022, interpuso la demanda contra el expresidente en virtud de una ley estatal que la autoriza a investigar fraudes persistentes en el mundo empresarial del estado de Nueva York.

La demanda señaló a Trump y a sus coacusados de inflar habitualmente los estados financieros de la Organización Trump para sobrevalorar sus propiedades y lograr condiciones más favorables para la obtención de préstamos y pólizas de seguros.

El fallo pudo haber sido aún más perjudicial para Trump

Al hacerse pasar por más rico de lo que realmente es, Trump calificó para obtener mejores condiciones de préstamo, ahorró en intereses y pudo completar proyectos que de otro modo no habría terminado, dijeron abogados estatales.

PUBLICIDAD

En su decisión final, el juez Arthur Engoron se retractó de un fallo anterior que de haberse mantenido habría disuelto las empresas del expresidente. El juez, sin embargo, mantuvo la designación de una supervisora, la jueza federal retirada Barbara Jones, para vigilar el funcionamiento de la empresa.

Engoron concluyó que Trump y sus coacusados “no aceptaron la responsabilidad” de sus acciones y que los peritos que testificaron para la defensa “simplemente negaron la realidad”, pero calificó el fraude civil en el centro del juicio como un “pecado venial, no mortal”.

“No robaron un banco a punta de pistola. Donald Trump no es Bernard Madoff. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus acciones”, escribió Engoron añadiendo que “su completa falta de arrepentimiento y remordimiento roza lo patológico”.

Engoron también estableció una multa que fue menor al mínimo de $370 millones que James había pedido en una enmienda a la demanda. James aumentó el monto de la multa solicitada de $250 millones en un escrito en el que explicó que Trump, sus hijos y sus principales asociados participaron conscientemente en el fraude y se beneficiaron de él.

Juicio sin jurado

Engoron decidió el caso directamente porque ninguna de las partes buscó un jurado y la ley estatal no establece la necesidad de conformar un jurado para este tipo de demanda.

Debido a que la demanda era de naturaleza civil, y no penal, el caso no conllevaba la posibilidad de penas de prisión para ninguno de los acusados.

PUBLICIDAD

Esto permitió que Engoron emitiera un fallo inicial en el que encontró a Trump, sus coacusados y su compañía responsables de haber llevado a cabo prácticas comerciales fraudulentas y el juicio se centró en determinar la cantidad de la multa a pagar y las otras penalidades que se impondrían.

Este fue el más grave de los múltiples casos civiles que enfrenta Trump

El fallo es uno de los muchos dolores de cabeza legales y financieros que enfrenta Trump a los cuales se suman 91 acusaciones penales derivadas de cuatro juicios penales, dos estatales en Georgia y Nueva York, y dos federales, mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca.

El 26 de enero, un jurado ordenó a Trump pagar $83.3 millones a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en 2019 de agredirla sexualmente en la década de 1990, que se suman a los $5 que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado.

En 2022, la Organización Trump fue declarada culpable de fraude fiscal y multada con $1.6 millones de dólares en un caso penal no relacionado por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios extravagantes como apartamentos en Manhattan y automóviles de lujo.

La oficina de James había demandado previamente a Trump por hacer mal uso de su propia fundación benéfica para promover sus intereses políticos y comerciales, que resultó en el pago de $2 millones a una serie de organizaciones benéficas como multa y la liquidación de la organización benéfica, la Fundación Trump.

PUBLICIDAD

Trump incorporó la Organización Trump en Nueva York en 1981. Todavía es su propietario, pero puso sus activos en un fideicomiso revocable y renunció a sus puestos como presidente y miembros del directorio de la empresa cuando asumió la presidencia, dejando la gestión de la empresa a sus hijos. Eric y Donald Trump Jr.

Trump no volvió a ocupar una posición de liderazgo declarada dentro de la organización al dejar la Casa Blanca en 2021, pero sus hijos testificaron que ha estado involucrado en la toma de algunas decisiones.

Con información de The Associated Press.