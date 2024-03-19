Este hispano quiere ser senador y Trump lo apoya, pero un aviso de citas puede frustrar sus planes

Video En un minuto: Abogados dicen que Trump no tiene como pagar la fianza de $464 millones

La contienda por el puesto en el Senado de Ohio que actualmente ocupa el senador demócrata Sherrod Brown, presenta una de las oportunidades más importantes para el Partido Republicano de lograr su ansiada mayoría en ese cuerpo legislativo en 2025, en un estado que se ha vuelto progresivamente más rojo desde que Brown fue reelecto por segunda vez en 2018.

El martes, los votantes republicanos del estado decidirán quién será el candidato de su partido para esa posición, entre el secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, el senador estatal Matt Dolan y el empresario e inmigrante latino Bernie Moreno, quien cuenta con el codiciado respaldo del expresidente Donald Trump.

El problema de Bernie Moreno

Moreno, de 57 años de edad, nació en Colombia en una familia adinerada antes de emigrar a Florida cuando era niño y convertirse en ciudadano estadounidense a la edad de 18 años, y hoy es el dueño de una red de concesionarios de automóviles de lujo con locales en varios estados. Moreno es también el hermano del exembajador de Colombia en Estados Unidos Luis Alberto Moreno.

En teoría, la candidatura de Moreno podría ayudar a Trump con la comunidad hispana y la percepción de sus posiciones contra los inmigrantes, pero aún así existe una creciente ansiedad dentro del Partido Republicano en relación a su posible triunfo en las primarias, por la existencia de un perfil creado en 2008 con su dirección de correo electrónico en un sitio web de encuentros sexuales casuales llamado Adult Friend Finder, buscando "hombres para sexo uno contra uno”.

"Hola, busco chicos jóvenes para divertirme mientras viajo", dice el título en el perfil sin fotografía bajo el nombre de usuario "nardo19672", según una revisión hecha por The Associated Press. La revisión de AP también muestra que se accedió al perfil por última vez aproximadamente seis horas después de su creación.

AP confirmó que alguien con acceso a la cuenta de correo electrónico de Moreno creó el perfil, pero no pudo verificar definitivamente si fue creado por el propio Moreno.

El jueves por la noche, dos días después de que AP cuestionara por primera vez a la campaña de Moreno sobre la cuenta, su abogado dijo que la cuenta había sido creada por un expasante para jugarle una broma al aspirante a senador.

El abogado proporcionó una declaración, en la que el expasante, Dan Ricci, dice que creó la cuenta como “parte de una broma juvenil”. “Estoy completamente avergonzado por una broma fallida que le hice a mi amigo y exjefe, Bernie Moreno, hace casi dos décadas”, dice la declaración.

AP reportó que no pudo confirmar de forma independiente la declaración de Ricci quien no respondió de inmediato a los mensajes que le dejaron en varios números de teléfono que se le indicaron.

En un comunicado, el portavoz de Trump, Steven Cheung, culpó a los medios de estar “obsesionados con cualquiera que apoye el movimiento America First”.

La preocupación del Partido Republicano

Esta vulnerabilidad potencial de Moreno ha provocado frustración entre altos funcionarios republicanos y funcionarios electos en Washington y Ohio, según dijeron a AP bajo cpndición de anonimato siete personas que están directamente familiarizadas con las conversaciones sobre cómo abordar el asunto.

Según las fuentes, las preocupaciones son tan fuertes que algunos funcionarios del partido pidieron revisar los datos de Adult Friend Finder para determinar la posible participación del aspirante.

Esa revisión, según una persona con conocimiento directo del asunto, vinculó el perfil a la dirección de correo electrónico laboral de Moreno, al igual que hizo la revisión independiente de AP.

AP obtuvo datos de una filtración de Adult Friend Finder y de información que permanece accesible públicamente en el sitio web de la compañía. Un análisis de esos registros muestra que el perfil fue creado y autenticado por alguien que tenía acceso a la cuenta de correo electrónico del trabajo de Moreno.

El perfil indica la fecha correcta de nacimiento de Moreno, mientras que los datos de geolocalización indican que la cuenta fue configurada para su uso en una parte de Fort Lauderdale, Florida, donde los registros de propiedad muestran que los padres de Moreno eran dueños de una casa en ese momento. El nombre de usuario de la cuenta, nardo19672, parece referirse al nombre completo de Moreno, Bernardo, así como al año y mes de su nacimiento en febrero de 1967.

El abogado también proporcionó una declaración de Helder Rosa, ex vicepresidente de Bernie Moreno Companies, que decía que Ricci era pasante en la compañía con sede en Cleveland, en noviembre de 2008, y que las personas en esos roles tenían deberes que incluían revisar el correo electrónico.

Rosa ha donado $12,400 a las dos campañas de Moreno para el Senado, según los registros de finanzas de campaña, y al igual que Ricci no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.

Las posiciones cambiantes de Bernie Moreno

Y antes de comenzar a articular puntos de vista contra los derechos de la comunidad LGBTQ durante su candidatura a cargos públicos Moreno, quien tiene un hijo gay, era un entusiasta proponente de esos derechos.

Cuando Cleveland y Akron ganaron la sede de los Juegos Gay de 2014, una competencia internacional similar a los Juegos Olímpicos en la que participan atletas LGBTQ, Moreno fue un vocal partidario mientras que su empresa concesionaria de automóviles fue uno de sus patrocinadores financieros, según un artículo de opinión que escribió para la publicación especializada Crain’s Cleveland Business.

“Un Juegos Gay exitosos contribuiría en gran medida a mejorar nuestra imagen como ciudades donde todos son bienvenidos”, escribió Moreno mientras hacía un llamado a la comunidad filantrópica del noreste de Ohio para que apoyara el evento.

Durante una sesión de preguntas y respuestas de 2016 publicada en la página de YouTube de su empresa, Moreno señaló que su hijo mayor es gay, y le dio crédito al programa de televisión “Modern Family” por el cambio de percepciones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cuando aparecieron folletos en el campus de la Universidad Estatal de Cleveland en octubre de 2017 instando a los estudiantes homosexuales y transgénero a suicidarse, Moreno, quien entonces era presidente de la junta directiva de la escuela, fue el principal firmante de una carta condenando el “mensaje abominable” como “ un ataque a todo nuestro campus”.

Hasta 2020, sus empresas fueron incluidas en una lista de empresas de Ohio que apoyaron una ley que prohíbe la discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Líderes de Equality Ohio, un grupo líder de derechos LGBTQ en el estado, dijeron que Moreno se unió a la campaña de apoyo a la legislación después de una conversación con los líderes de la organización en 2017 durante un evento de promoción del proyecto de ley.

Pero todo eso pareció cambió cuando Moreno se postuló por primera vez para el Senado en 2021 antes de retirarse anticipadamente de la carreracuando dijo no estar familiarizado con la legislación contra la discriminación, informó en ese momento el Cleveland Plain Dealer.

Durante su actual campaña en el Senado, Moreno acusó a los defensores de los derechos LGBTQ de promover una agenda “radical” de “adoctrinamiento” y actualmente cuenta con el respaldo de Ohio Value Voters, un grupo que se opone a los derechos LGBTQ, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La campaña de Moreno ha criticado a sus oponentes en las redes sociales calificándolos de partidarios de una “agenda trans radical”.

Un anuncio de televisión reciente pagado por Buckeye Values, un súper PAC pro-Moreno, superpone una imagen de LaRose sobre una bandera arcoíris mientras lo ataca como “un defensor de la igualdad trans”. El anuncio cita el respaldo anterior de LaRose a un proyecto de ley, que la empresa de Moreno había apoyado anteriormente, que habría prohibido la discriminación basada en la identidad de género o la orientación sexual.

"¿Puedes confiar en Frank LaRose?" pregunta un narrador, al tiempo que critica a LaRose por hacer declaraciones favorables en el pasado sobre Equality Ohio, un destacado grupo de derechos de los homosexuales. Moreno apoyó la misma legislación a través de sus empresas.

Donald Trump Jr. publicó más tarde el anuncio en X, el sitio de redes sociales anteriormente conocido como Twitter, afirmando que "no tengo ninguna duda" de que los votantes de Ohio elegirán "al verdadero conservador @berniemoreno en lugar del izquierdista pro-trans Frank LaRose".

La cambiante retórica de Moreno sobre cuestiones LGBTQ “es una verdadera vergüenza”, dijo María Bruno, directora de políticas públicas de Equality Ohio, que aboga por los derechos LGBTQ. "Cualquiera que vaya a comprometer su sistema de valores sólo para ganar una elección, pierde mucha credibilidad".

Con información de The Associated Press