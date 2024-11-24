Trump prometió desmantelar el Departamento de Educación: qué significaría

Durante toda su campaña, el presidente electo, Donald Trump, despreció al Departamento de Educación federal, describiéndolo como infiltrado por “radicales, fanáticos y marxistas”.

Ahora, ha elegido a Linda McMahon, exejecutiva de la industria de la lucha libre, para dirigirlo. Pero, como muchos políticos conservadores antes que él, Trump ha pedido que se desmantele el departamento por completo, una tarea engorrosa que probablemente requeriría la acción del Congreso.

El papel principal de la agencia es financiero. Anualmente distribuye miles de millones de dólares en dinero federal a universidades y escuelas y administra la cartera de préstamos federales para estudiantes. Cerrarlo significaría redistribuir cada una de esas funciones a otras agencias. El Departamento de Educación también desempeña un papel regulador importante en los servicios para estudiantes, que van desde aquellos con discapacidades hasta niños de bajos ingresos y sin hogar.

De hecho, el dinero federal para la educación es central para los planes de Trump para las universidades y escuelas. Trump ha prometido recortar el dinero federal para las escuelas y universidades que promuevan "la teoría crítica de la raza, la locura transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados" y recompensar a los estados y las escuelas que pongan fin a la titularidad de los docentes y promulguen programas de elección universal de escuela.

La financiación federal representa una parte relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas: aproximadamente el 14%. Las universidades dependen más de ella, a través de becas de investigación junto con la ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar sus matrículas.

Aquí damos un vistazo a algunas de las funciones clave del departamento y cómo Trump ha dicho que podría abordarlas:

Préstamos estudiantiles y ayuda financiera

El Departamento de Educación administra aproximadamente $1.5 billones (trillion en inglés) en deuda de préstamos estudiantiles para más de 40 millones de prestatarios. También supervisa las becas Pell, que brindan ayuda a los estudiantes por debajo de un cierto umbral de ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que las universidades utilizan para asignar ayuda financiera.

La administración de Joe Biden ha hecho de la cancelación de los préstamos estudiantiles un esfuerzo distintivo del trabajo del departamento. Desde que la Corte Suprema revocó el intento inicial del gobierno de Biden de cancelar los préstamos estudiantiles, la administración ha perdonado más de $175,000 millones a más de 4.8 millones de prestatarios a través de una serie de cambios en los programas que administra, como la Condonación de Préstamos por Servicio Público.

Los esfuerzos de condonación de préstamos han enfrentado el rechazo republicano, incluido el litigio de varios estados liderados por el Partido Republicano. Trump ha criticado los esfuerzos de Biden para cancelar la deuda y los cataloga de ilegales e injustos. El plan de Trump para la deuda estudiantil es incierto, pues no ha publicado planes detallados.

Vigilar que se honren los derechos civiles

A través de su Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Educación investiga y orienta sobre cómo se deben aplicar las leyes de derechos civiles, tanto para los estudiantes LGBTQ+ y como para los estudiantes de minorías. La oficina también supervisa un gran proyecto de recopilación de datos que rastrea las disparidades en recursos, acceso a cursos y disciplina para estudiantes de diferentes grupos raciales y socioeconómicos.

Trump ha sugerido una interpretación diferente del papel de los derechos civiles de la oficina. En su plataforma de campaña dijo que presentaría demandas de derechos civiles para “impedir que las escuelas discriminen por motivos de raza”. Ha descrito las políticas de diversidad y equidad en la educación como “discriminación ilegal explícita” y dijo que las universidades que las utilicen pagarán multas.

Trump también se ha comprometido a excluir a los estudiantes transgénero de las protecciones del Título IX, que afectan las políticas escolares sobre el uso de pronombres, baños y vestuarios por parte de los estudiantes. Originalmente aprobado en 1972, el Título IX se utilizó por primera vez como una ley de derechos de la mujer. Este año, la administración de Biden dijo que la ley prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual, pero Trump puede deshacerlo.

Acreditación universitaria

Si bien el Departamento de Educación no acredita directamente a las universidades, sí supervisa el sistema al evaluar el trabajo de todas las agencias de acreditación reconocidas a nivel federal. Las instituciones de educación superior deben estar acreditadas para tener acceso a dinero federal para la ayuda financiera a los estudiantes.

La acreditación fue objeto de escrutinio por parte de los conservadores en 2022, cuando la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas cuestionó la interferencia política en los colegios y universidades públicas de Florida. Trump ha dicho que despediría a los “acreditadores de izquierda radical” y aceptaría solicitudes para nuevos acreditadores que mantuvieran estándares que incluyan “defender la tradición estadounidense” y eliminar a los administradores de diversidad “marxistas”.

Aunque el secretario de Educación tiene la autoridad de terminar su relación con agencias de acreditación individuales, es un proceso arduo que rara vez se ha llevado a cabo. Bajo la presidencia de Barack Obama, el departamento tomó medidas para cancelar los acreditadores de una cadena de universidades con fines de lucro ahora desaparecida, pero la administración de Trump luego bloqueó la medida. El grupo, el Consejo de Acreditación de Colegios y Escuelas Independientes, fue despedido por la administración de Biden en 2022.

Dinero para las escuelas

Gran parte del dinero del Departamento de Educación para las escuelas primarias y secundarias se destina a grandes programas federales, como el Título I para escuelas de bajos ingresos y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Esos programas apoyan los servicios para estudiantes con discapacidades, reducen el tamaño de las clases con puestos docentes adicionales, y pagan a los trabajadores sociales y otras funciones no docentes en las escuelas.

Durante su campaña, Trump pidió trasladar esas funciones a los estados. No ha ofrecido detalles sobre cómo se manejarían las funciones principales de la agencia de enviar dinero federal a los distritos y escuelas locales.

El Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, una propuesta de gran alcance que describe una visión de extrema derecha para el país que coincide en algunos aspectos con la campaña de Trump, ofrece un modelo a seguir: sugiere que la supervisión de los programas para niños con discapacidades y niños de bajos ingresos se traslade primero al Departamento de Salud y Servicios Humanos, antes de eliminar gradualmente la financiación y convertirla en subvenciones sin condiciones para los estados.

