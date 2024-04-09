Tras nuevo revés de Trump, todo parece estar listo para el inicio del primer juicio penal contra un expresidente de EEUU

Video Biden habla en exclusiva con Univision y dice que Trump es la mayor amenaza para la democracia de EEUU

Una corte de apelaciones negó este martes una solicitud del expresidente Donald Trump de detener el inicio del juicio penal en su contra por los pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels. Los abogados del exmandatario querían frenar el proceso criminal hasta que se resuelva la impugnación de la orden mordaza impuesta por el juez de la causa, Juan Merchán.

De esa manera, la jueza Cynthia Kern dio fin al más reciente intento de los abogados de Trump de posponer el inicio de primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos programado para este 15 de abril, por lo que la impugnación de la orden mordaza ante un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Departamento Judicial del Estado de Nueva York, seguirá en paralelo.

PUBLICIDAD

Si los abogados de Trump no presentan nuevos recursos, este lunes se convertirá en una fecha inédita en la política estadounidense, no solo porque es el primer juicio penal que se inicia contra un expresidente, sino porque podría ser el único proceso criminal -de cuatro- que puede terminar en una sentencia antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de noviembre.

Así comenzará el primer juicio penal contra un expresidente en la historia de EEUU

Esta no ha sido la única derrota de los abogados de Trump en sus intentos por posponer el juicio penal iniciado por el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg.

El lunes, los abogados de Trump buscaban un cambio de sede fuera de Manhattan, algo que también le fue negado, esta vez por la jueza Lisbeth González de la misma corte de apelaciones.

Según el expresidente, es imposible encontrar un jurado imparcial en Manhattan, el lugar donde el expresidente ha llevado gran parte de su actividad como empresario de bienes raíces.

En todo caso, el juez Juan Merchán dio a conocer el cuestionario que planea usar en la selección de los miembros del jurado el próximo lunes.

Como en cualquier otro procedimiento, a los posibles jurados se les harán preguntas regulares como su estado civil, situación laboral, pasatiempos, antecedentes penales y posibles conflictos con las fechas del juicio, pero Merchán decidió excusar desde el inicio a cualquier posible jurado que se identifique como injusto o parcial.

"Esta corte determinó, después de una cuidadosa consideración de las circunstancias del caso, que exigir una investigación individual de cada posible miembro del jurado que ya ha identificado que no puede ser justo e imparcial, o que de otro modo no puede desempeñar sus funciones, es una pérdida de tiempo innecesaria y sin beneficio”, escribió el juez.

PUBLICIDAD

Algunas de las preguntas preparadas por Merchán están relacionadas a las afiliaciones políticas de los posibles jurados, como si pertenecen a grupos como los Proud Boys o Antifa, o si fueron voluntarios en alguna entidad política asociada con el expresidente.

Merchán también quiere saber si los posibles jurados “tienen opiniones firmes o creencias firmes sobre si un expresidente puede ser acusado penalmente en un tribunal estatal” y albergan “algún sentimiento sobre cómo se está tratando al señor Trump en este caso".

El juez también preguntará a los candidatos si han leído alguno de los libros escritos por Trump, si pueden poner a un lado su conocimiento previo del caso y si tienen opiniones sobre los límites legales a las contribuciones políticas.

"¿Tiene alguna opinión fuerte o creencia firmemente arraigada sobre el expresidente Donald Trump o el hecho de que es un candidato actual a la presidencia que interferiría con su capacidad de ser un jurado justo e imparcial?", preguntará el juez.

Así será presentado el caso a los posibles miembros del jurado

Los miembros del jurado no solo enfrentarán las preguntas del juez. Merchán también preparó una declaración que da a los posibles miembros del jurado un panorama del juicio en el que podrían terminar jugando un papel fundamental.

“Las acusaciones consisten esencialmente en que Donald Trump falsificó registros comerciales para ocultar un acuerdo para influir ilegalmente en las elecciones de 2016”, inicia la declaración del juez.

PUBLICIDAD

Trump enfrenta un total de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado en este caso.

Merchán continuará diciendo que específicamente, se alega que “Donald Trump creó o involucró registros comerciales falsos para ocultar la verdadera naturaleza de los reembolsos a Michael Cohen, caracterizándolos como pago por servicios legales prestados de conformidad con un contrato de anticipo por servicios legales”.

“Las acusación alega que, de hecho, los pagos tenían como objetivo reembolsar a Michael Cohen el dinero que le pagó a Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, en las semanas previas a las elecciones presidenciales para evitar que ella revelara públicamente detalles sobre un encuentro sexual pasado con Donald Trump”, continua diciendo el juez.

“Donald Trump se ha declarado inocente y niega las acusaciones”, recuerda la declaración.