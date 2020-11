"Paren de contar" o "sigan contando": dos reclamos simultáneos que hacen los seguidores de Trump (según sea el estado)

En Detroit: "Detengan la votación"

Las manifestaciones en Detroit comenzaron poco antes de que The Associated Press declarara a Biden como ganador en Michigan.

En Phoenix: "Cuenten esos votos"

"La única manera en que Biden puede ganar Arizona es a través del fraude", dijo Jim Williams, 67, un soldador que asistió a la protesta, citado por The New York Times. "No aceptaré una victoria de Biden. No quiero vivir bajo el régimen comunista".