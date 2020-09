Trump se niega a responder si se comprometerá a una transición pacífica del poder luego de las elecciones

Preguntado por el periodista Brian Karem de Playboy si garantizaba un traspaso pacífico del poder en ese escenario, el mandatario respondió: "Tendremos que ver qué pasa. Sabes que me he quejado mucho de las boletas (del voto por correo) y las boletas son un desastre", afirmó.

Aunque no es primera vez que Trump hace una implicación de este tipo , no deja de sorprender que un presidente en ejercicio ponga en entredicho p´´ublicamente la integridad de la democracia estadounidense.

En una entrevista el pasado mes de julio ya lo había hecho. "Tengo que ver. Mira... tengo que ver", le dijo entonces al periodista de Fox News Chris Wallace. "No, no voy a decir simplemente que sí. No voy a decir que no, y tampoco lo hice la última vez", añadió.