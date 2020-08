"Trump hizo trampa en las elecciones" y "No dejará el cargo pacíficamente": afirma Michael Cohen en el libro sobre su viejo jefe

“Trump ha coludido con los rusos, pero en las maneras sofisticadas imaginadas por sus detractores. Yo también sabía que la investigación (del fiscal especial) Mueller (sobre el Rusiagate ) no era un cacería de brujas”, escribe Cohen, aunque en los pasajes publicados no da detalles sobre esos señalamientos.

“Trump hizo trampa en la elección, en complicidad con los rusos, como descubrirán en estas páginas, porque hacer cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa, para ‘ganar’ ha sido su modelo de negocios y su manera de vivir”.

“(Trump) nunca dejará el cargo pacíficamente”, afirma Cohen, quien escribió que a su exjefe, del que se había distanciado, "no le importaría si yo estuviera muerto".

Hasta el mediodía de este jueves, el libro no figuraba en Amazon .com ni en Barnes & Noble.com.

“Es una historia que no has leído en los periódicos, ni en las redes sociales, ni miraste en la televisión. Estas son relatos que solo alguien que haya trabajado para Trump las 24 horas del día durante una década, no unos meses o incluso un par de años, podría conocer".