Sobrina del presidente Trump publicará libro con revelaciones "desgarradoras", según reportes

Una sobrina del presidente Donald Trump planea publicar este verano un libro que detallará historias "desgarradoras y lujuriosas" sobre el jefe de estado, informó la página web The Daily Beast .

Mary Trump, hija del hermano mayor del presidente, Fred Trump Jr., lanzará su libro titulado "Too Much and Never Enough" (Demasiado y nunca suficiente) el 11 de agosto, días antes de que el Partido Republicano celebre su convención anual.



Sería la primera vez que el presidente se enfrente a revelaciones provenientes de algún pariente.

The Daily Beast indicó, citando fuentes no identificadas, que el libro narrará cómo Mary Trump suministró documentos fiscales al diario The New York Times, según los cuales el mandatario obtuvo durante la década de los 90 exenciones fiscales equivalentes a $413 millones actuales gracias al emporio empresarial de su padre, Fred Trump Sr.

The New York Times rehusó comentar sobre el papel de Mary Trump para elaborar esos reportes, merecedores de un Premio Pulitzer.

El reporte agregó que la editorial Simon & Schuster publicará el libro, el cual incluirá conversaciones de Mary Trump con Maryanne Trump Barry, una hermana del mandatario que es una jueza federal ya jubilada.

"Mi tía y mis tíos deberían sentir verguenza", Mary Trump dijo al diario The Daily News en el año 2000. "Estoy segura de que no la sienten".

En aquel momento Mary Trump inició un litigio para apelar los términos de la herencia que en 1999 dejó su abuelo, Fred Trump Sr, estimada en un rango de entre $100 y $300 millones, según The Daily News.



Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se ha enfrentado a la publicación de varios libros críticos sobre su gobierno, tales como "Fear" (Miedo) de Bob Woodward y "Fire and Fury" (Fuego y Furia) de Michael Wolff.

John Bolton, exasesor de Trump en temas de seguridad nacional, planea publicar "The Room Where It Happened" (La habitación donde ocurrió), donde recuenta los 453 días durante los que se desempeñó en ese cargo.