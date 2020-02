El poder de los latinos y el reto de vencer al fantasma de Iowa: qué está en juego en el caucus de Nevada

Los tres son miembros de Make The Road Nevada , una organización comunitaria que está tratando de movilizar el voto en el tercer estado en participar en las primarias para elegir al candidato demócrata que se enfrente a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

Para los seis candidatos que se disputan los caucus de Nevada, por su parte, el estado puede ser una prueba vital después de las votaciones de Iowa y New Hampshire , en las que Sanders y el exalcalde de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg salieron como favoritos, por delante de la senadoras Amy Klobuchar y Elizabeth Warren , el ex vicepresidente Joe Biden y el millonario ambientalista Tom Steyer.

Una prueba después del fiasco de Iowa

El proceso de "votar con los pies"

Este sábado, las asambleas comenzarán a congregarse a las 10 de la mañana (hora del Pacífico), pero la votación no empezará oficialmente hasta el mediodía cuando los votantes ya estén registrados y se hagan las alineaciones, un proceso en el que los presentes se reúnen en grupos en función al candidato al que apoyan.

Los partidarios de los candidatos no viables (los que no consiguen un número suficiente de apoyos) tendrán entonces la opción de unirse a otros grupos y ahí comienza una fase de negociaciones en la que los seguidores de los más populares tratan de convencer a los que no pudieron avanzar con su primera opción.