El poderoso sindicato de los trabajadores de Las Vegas que los demócratas quieren conquistar

"¿Quién limpia los cuartos? Nosotros limpiamos los cuartos?", gritaban los manifestantes mientras sostenían pancartas que, en inglés y en español, decían: "Sin contratos no hay paz". Los trabajadores se manifestaban en apoyo de los empleados de Station Casinos, la cadena propietaria de una decena de resorts turísticos en Las Vegas. En 2018, votaron a favor de sindicalizarse pero todavía no han conseguido que los dueños del negocio, dos hermanos multimillonarios donantes de la campaña de Donald Trump , les reconozcan sus beneficios.

"Vamos a votar al que nos de más beneficios"



"Yo sé que el 'healthcare for all' (cuidados de salud para todos) es un derecho humano y no deberíamos estar peleando entre nosotros por un derecho humano", dice otra manifestante, Natalie Hernández de Make the Road Nevada, una organización que apoya a Sanders, quien promueve la idea de 'Medicare for All', un programa para ampliar el acceso a los servicios de salud.