Nevada y Carolina del Sur son más diversos demográficamente ¿malas noticias para Klobuchar y Buttigieg?

El arranque de las primarias demócratas ha deparado varias sorpresas y catapultado candidaturas inesperadas. Si el caótico caucus de Iowa fue la plataforma de Pete Buttigieg , las elecciones en New Hampshire elevaron el perfil de Amy Klobuchar , quien con un tercer lugar se convirtió en la sorpresa de la jornada.

Para Klobuchar, senadora por Minnesota, el resultado de New Hampshire, donde logró casi el 20% de los votos (apenas 5 puntos menos que los que sacó el victorioso Sanders) también la dibujó como una candidata posible para los electores demócratas que puedan desconfiar de ese “extremismo socialista” que temen que sea la marca de Sanders o de su colega senadora Elizabeth Warren , quien quedó en un distante cuarto lugar.



Pero, como suele destacarse pasadas las dos citas iniciales de las primarias, estadísticamente Iowa y New Hampshire no tienen tanto peso y lo que pasa en esos dos estados no define necesariamente lo que vaya a pasar en el resto del proceso, como puede dar fe el senador republicano Ted Cruz, ganador del caucus de 2016, cuando le disputaba la nominación a Donald Trump.