¿Cómo y por qué Bernie Sanders podría ganar el Supermartes en Texas a pesar de llamarse socialista?

"Para el Supermartes, sus ideas de izquierda serán más bien valiosas", dijo a Univision Noticias Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas en el Baker Institute de Houston. "No hemos visto que eso esté teniendo un efecto negativo para la primaria".

Jones analiza que a Sanders lo elegirán los demócratas progresistas del estado, no los tradicionales. Son jóvenes de 40 años o menos, universitarios o no. Lo socialista, dice el profesor, define aún más el apoyo entre sus electores: "Sus votantes ven en él a alguien que va a cambiar el sistema (...) Hay un segmento a quien le importa y quieren que quien sea elegido lleve a cabo cambios radicales en el sistema económico y político. Hay otro grupo que está al tanto de que él es socialista, pero lo apoyan porque lo consideran honesto, porque les gusta que tiene un mensaje claro y no es el político tradicional".