Biden rechaza las acusaciones de Trump y responsabiliza al presidente de avivar la violencia

“El fuego está ardiendo y tenemos un presidente que atiza las llamas en vez de sofocarlas. No debemos quemar. Debemos construir”, dijo Biden. “El presidente hace mucho que abdicó al liderazgo moral que tenía en este país. Él no puede detener la violencia porque la ha fomentado durante años”.

“Estamos enfrentando varias crisis, crisis que bajo Donald Trump siguen multiplicándose”, agregó Biden. “Covid, devastación económica, violencia policial innecesaria, nacionalistas blancos alentados, pedidos de justicia racial, menguante fe en el nacimiento del futuro estadounidense. No hay razón para hacer mucho más de lo que estamos haciendo. ¿El común denominador? Un presidente actual que empeora las cosas, no las mejora”.

Biden presentó sus argumentos en un discurso en Pittsburgh, en una de sus escasas apariciones en público durante la campaña, razón por la que algunos demócratas le han criticado. Uno de estos demócratas es el exgobernador de Pensilvania, Ed Rendell, quien ha señalado a la campaña de Biden que el candidato debe de hacer un mejor trabajo al comunicar sus posturas sobre la ley y el orden, reportó el The New York Times .

“Quiero dejar algo totalmente claro, algo muy claro sobre todo esto. Los saqueos no son protestas”, dijo Biden. “Los saqueos no son protestas. Prender fuego no es protestar. Nada de esto es protesta. Es ilegalidad. Simple y sencillamente. Quienes lo hacen deben de ser llevados ante la justicia. La violencia no traerá cambios y sólo traerá destrucción. Está mal como lo veas. Divide en vez de unir, destruye negocios, sólo daña a las familias trabajadoras que sirven a la comunidad. Empeora las cosas - no las mejora - a todo nivel”.