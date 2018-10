Cómo la caravana centroamericana ayuda a Trump a explotar electoralmente el miedo a la inmigración

“Ellos (la policía mexicana) está luchando contra alguna gente mala en ese grupo (…) Tienes alguna gente mala en esos grupos, hay alguna gente dura en esos grupos. Y yo les voy a decir una cosa: este país no los quiere”, dijo Trump sin aportar ninguna evidencia , como es tradicional en esos señalamientos genéricos que suele hacer.

“Estamos en un momento electoral en Estados Unidos. Trump entiende eso y quiere complacer a su base . Demostrar que está cumpliendo con sus promesas. No creo que eso disuelva todo el progreso del USMCA ”, explicó a Univision Noticias.

La traducción local

Sin embargo, ese tema que nacionalmente puede funcionar como aliciente para que muchos republicanos salgan a votar este 6 de noviembre, no tiene el mismo efecto en todos los distritos electorales , particularmente en muchos con alta presencia de población de origen hispano.



“El Partido Republicano tiene que mirar bien el aspecto migratorio y hacer una reforma profunda, donde esos 11 millones de hermanos indocumentados que llegaron aquí, que no tiene antecedentes criminales y que no pertenecen a ninguna pandilla, ni son violadores, ni son narcotraficantes, ni son coyotes, ni son gente mala (….) son gente altamente honorable que hay que darle algún tipo de legalidad si llevan aquí años y no han cometido ningún crimen”.