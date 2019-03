¿Puede Beto O'Rourke replicar su campaña de 2018 y llegar a la presidencia?

Uno de los más conocidos fue su viaje en auto junto al congresista republicano Will Hurd de Texas, luego de que se cancelaran sus vuelos a Washington debido a la nieve. Allí O'Rourke realizó varias transmisiones a través de Facebook live logrando atención nacional por el compañerismo y naturalidad con que ambos se tomaron el viaje.

Su exitosa campaña de 2018

Otro elemento llamativo es que el legislador no amilanó sus posiciones políticas, a pesar de estar postulándose en uno de los estados más conservadores del país. En su campaña abogó abiertamente por desistir de todo esfuerzo por construir un muro en la frontera con México, legalizar a los dreamers , fortalecer los sindicatos, entre otros. Sin embargo entre los grupos más progresistas, el legislador fue visto como un segundo Barack Obama con una inclinación liberal, pero insuficiente en acciones y detalles.

"Es una persona pragmática igual que lo fue Obama. Va a pensar las cosas y considerar cualquier tipo de opinión. Él ha sabido negociar con los republicanos, sabe hablar con ellos", explica José Aristimuño, presidente de la consultora política Now Strategies.

Lo que viene

Aunque su carisma ha sido comparado al de John F. Kennedy u Obama y aunque no está partiendo de cero en términos de imagen, O'Rourke necesitará demostrar que es capaz de recaudar dinero al ritmo que lo hizo en 2018 y de entusiasmar a los votantes al mismo nivel que lo hizo en Texas.

¿Por qué él y no candidatos como Elizabeth Warren o Joe Biden? "El récord en el Congreso de O'Rourke lo perfila como un demócrata en el centro y no hacia la izquierda. Eso juega en su contra ya que el partido se está inclinando hacia la izquierda, pero a la vez es una ventaja porque hay pocos candidatos en el centro", aseguró Jones.

Pero según el experto, un elemento que definitivamente juega en su contra es que es parte del 1% más rico de la población, ya que su esposa Amy es hija del billonario William Sanders. "Su viaje a Kansas es una muestra de esto. No todo el mundo tiene el tiempo y dinero para hacer un viaje de introspección como lo hizo él", señala el académico de la Universidad de Rice.

O'Rourke ya no cuenta con el factor sorpresa, ya que su prominencia nacional ya está bien fundamentada. Pero quizás sí podría posicionarse como el 'underdog' frente a candidatos que ya han competido por una nominación presidencial.

Incluso si el legislador perdiera la nominación, eso podría no implicar una derrota y repetir lo que logró tras las elecciones de 2018. Políticos de trayectoria como el republicano John Cornyn de Texas ya están visualizando esta avenida y aunque O'Rourke dijo que no competiría por su escaño, no ha descartado enfrentarse a él en las elecciones de 2020.