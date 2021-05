¿Las edades para aplicar la vacuna de Pfizer a niños de 12 a 15 años en EEUU varían según cada estado?

No. No varían las edades por estado para aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech en adolescentes , como expresaron en el Instagram de Univision Noticias algunos lectores, tras conocerse la autorización del uso de emergencia de esta vacuna en personas de 12 a 15 años de edad , que otorgó, el 10 de mayo, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Esto no significa que la administración de la vacuna de Pfizer autorizada para adolescentes de entre 12 y 15 años varíe su edad, dentro de ese rango y según cada estado; no tiene que ver con lineamientos del gobierno federal o de los gobiernos estatales sobre esta vacuna en particular.

Conclusión

No hay lugar a confusiones: la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer para adolescentes de 12 a 15 años sin distinciones en la edad por estado. Las únicas variables por estado respecto a la vacunación son las exenciones por razones religiosas y de creencias personales, que ya existen para las vacunas en general, no solo para la del covid-19. Esto no tiene que ver con lineamientos del gobierno federal o de los gobiernos estatales sobre esta vacuna en particular . Cada estado distribuye y administra las vacunas y en esa distribución no se ha hecho mención a diferenciaciones en las edades para los adolescentes.