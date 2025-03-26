Cambiar Ciudad
Donald Trump NO ha firmado o anunciado una orden ejecutiva que obligue a los bancos a retener un 10% del dinero de los inmigrantes

En el contexto de las órdenes ejecutivas migratorias firmadas por el mandatario republicano, se ha difundido un video que desinforma sobre de dónde provendría la subvención para las deportaciones.

Ivette Franco's profile picture
Por:Ivette Franco
El <i>post</i> muestra una imagen que circula desde hace más de siete años
El <i>post</i> muestra una imagen que circula desde hace más de siete años
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Jim Watson - AFP vía Getty Images (foto) / Captura de Facebook. <br>

Un video difundido en Facebook asegura que el presidente Donald Trump “firma orden ejecutiva para obligar a los bancos” a retener un 10% de los ahorros de los inmigrantes para financiar los costos asociados a las deportaciones. Sin embargo, esa afirmación es falsa: no existen registros oficiales que respalden la presunta medida.

El post afirma que la supuesta orden ejecutiva de Trump establece que “entre más dinero tengan los inmigrantes, más dinero les quitará”. En una parte la grabación se observa al mandatario firmando un documento, rodeado de personas.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910

No hay registros oficiales

Desde elDetector realizamos una búsqueda en el sitio web de la Casa Blanca utilizando las palabras en inglés “bancos 10%” y “bancos inmigrantes”, pero no encontramos ningún comunicado que respalde la afirmación del video que estamos verificando.

La Casa Blanca confirmó a elDetector por correo electrónico que “si no está en el sitio web, no es una orden ejecutiva”, en respuesta a nuestra consulta sobre la supuesta medida.

También revisamos el sitio web del Registro Federal (gaceta oficial de la rama ejecutiva del gobierno federal de Estados Unidos) mediante una búsqueda filtrada y no hallamos ninguna orden relacionada con la retención de dinero a inmigrantes por parte de los bancos.

Además, la imagen en la que aparece Trump firmando la supuesta orden ejecutiva es antigua. A través de una búsqueda inversa de imagen en Google Lens, comprobamos que esa misma imagen es utilizada en un artículo de CNBC publicado en diciembre de 2017, el cual no aborda lo difundido en el video desinformante.

Al buscar con palabras clave en inglés en Google, tampoco encontramos ninguna reseña de algún medio que reporte que Trump haya anunciado la supuesta orden que impactaría los ahorros de los inmigrantes.

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump haya anunciado o firmado una orden ejecutiva que obligue a los bancos a retener el 10% de los ahorros de los inmigrantes para financiar deportaciones, como señala un video que circula en Facebook. No hay registro de un comunicado oficial en el sitio web de la Casa Blanca y, en respuesta a elDetector, desde allí confirmaron que “si no está en el sitio web, no es una orden ejecutiva”. Tampoco encontramos ningún reporte periodístico del supuesto anuncio por parte del mandatario de tal medida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

