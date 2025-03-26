Donald Trump NO ha firmado o anunciado una orden ejecutiva que obligue a los bancos a retener un 10% del dinero de los inmigrantes

El <i>post</i> muestra una imagen que circula desde hace más de siete años

Un video difundido en Facebook asegura que el presidente Donald Trump “firma orden ejecutiva para obligar a los bancos” a retener un 10% de los ahorros de los inmigrantes para financiar los costos asociados a las deportaciones. Sin embargo, esa afirmación es falsa: no existen registros oficiales que respalden la presunta medida.

El post afirma que la supuesta orden ejecutiva de Trump establece que “entre más dinero tengan los inmigrantes, más dinero les quitará”. En una parte la grabación se observa al mandatario firmando un documento, rodeado de personas.

No hay registros oficiales

Desde elDetector realizamos una búsqueda en el sitio web de la Casa Blanca utilizando las palabras en inglés “bancos 10%” y “bancos inmigrantes”, pero no encontramos ningún comunicado que respalde la afirmación del video que estamos verificando.

La Casa Blanca confirmó a elDetector por correo electrónico que “si no está en el sitio web, no es una orden ejecutiva”, en respuesta a nuestra consulta sobre la supuesta medida.

También revisamos el sitio web del Registro Federal (gaceta oficial de la rama ejecutiva del gobierno federal de Estados Unidos) mediante una búsqueda filtrada y no hallamos ninguna orden relacionada con la retención de dinero a inmigrantes por parte de los bancos.

Además, la imagen en la que aparece Trump firmando la supuesta orden ejecutiva es antigua. A través de una búsqueda inversa de imagen en Google Lens, comprobamos que esa misma imagen es utilizada en un artículo de CNBC publicado en diciembre de 2017, el cual no aborda lo difundido en el video desinformante.

Al buscar con palabras clave en inglés en Google, tampoco encontramos ninguna reseña de algún medio que reporte que Trump haya anunciado la supuesta orden que impactaría los ahorros de los inmigrantes.

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump haya anunciado o firmado una orden ejecutiva que obligue a los bancos a retener el 10% de los ahorros de los inmigrantes para financiar deportaciones, como señala un video que circula en Facebook. No hay registro de un comunicado oficial en el sitio web de la Casa Blanca y, en respuesta a elDetector, desde allí confirmaron que “si no está en el sitio web, no es una orden ejecutiva”. Tampoco encontramos ningún reporte periodístico del supuesto anuncio por parte del mandatario de tal medida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

