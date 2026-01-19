Futuros de Wall Street arrancan semana en terreno negativo ante amenaza de Trump de nuevos aranceles por Groenlandia
Trump dijo que impondrá aranceles adicionales de 10% a algunos países europeos si no se alcanza un acuerdo para que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.
En un lunes sin operaciones en Estados Unidos por el feriado del Día de Martin Luther King, los futuros de Wall Street iniciaron la semana con sesgo negativo.
Lo anterior, debido a la presión por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles comerciales a varios países europeos si no se alcanza un acuerdo para la venta de Groenlandia a Estados Unidos.
Nuevo episodio de volatilidad en mercados
Esta semana, los mercados mundiales se enfrentan a un nuevo capítulo de volatilidad luego de que el líder republicano prometió imponer aranceles a ocho países europeos hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.
Para Trump, comprar Groenlandia se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional debido a que, según él, si Estados Unidos no toma el control de la isla, lo harán en su lugar China o Rusia.
La amenaza de Trump de nuevos aranceles
Trump dijo que impondrá aranceles de importación adicionales del 10% a partir del primero de febrero a los productos procedentes de:
- Dinamarca
- Noruega
- Suecia
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Finlandia
- Reino Unido
Y si no se llega a un acuerdo, el presidente estadounidense dijo qu e los aranceles aumentarán al 25% el primero de junio.
Los ocho Estados europeos emitieron el domingo una declaración conjunta de apoyo a Groenlandia, mientras que el primer ministro de Irlanda afirmó que la Unión Europea tomará represalias si se materializan las amenazas arancelarias.