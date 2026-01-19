Groenlandia Futuros de Wall Street arrancan semana en terreno negativo ante amenaza de Trump de nuevos aranceles por Groenlandia Trump dijo que impondrá aranceles adicionales de 10% a algunos países europeos si no se alcanza un acuerdo para que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

Video Análisis: Groenlandia, Unión Europea y Trump, un conflicto ante el interés de anexión

En un lunes sin operaciones en Estados Unidos por el feriado del Día de Martin Luther King, los futuros de Wall Street iniciaron la semana con sesgo negativo.

Lo anterior, debido a la presión por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles comerciales a varios países europeos si no se alcanza un acuerdo para la venta de Groenlandia a Estados Unidos.

Nuevo episodio de volatilidad en mercados

Esta semana, los mercados mundiales se enfrentan a un nuevo capítulo de volatilidad luego de que el líder republicano prometió imponer aranceles a ocho países europeos hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

Para Trump, comprar Groenlandia se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional debido a que, según él, si Estados Unidos no toma el control de la isla, lo harán en su lugar China o Rusia.

La amenaza de Trump de nuevos aranceles

Trump dijo que impondrá aranceles de importación adicionales del 10% a partir del primero de febrero a los productos procedentes de:

Dinamarca

Noruega

Suecia

Francia

Alemania

Países Bajos

Finlandia

Reino Unido

Y si no se llega a un acuerdo, el presidente estadounidense dijo qu e los aranceles aumentarán al 25% el primero de junio.