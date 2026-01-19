Groenlandia

Futuros de Wall Street arrancan semana en terreno negativo ante amenaza de Trump de nuevos aranceles por Groenlandia

Trump dijo que impondrá aranceles adicionales de 10% a algunos países europeos si no se alcanza un acuerdo para que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Análisis: Groenlandia, Unión Europea y Trump, un conflicto ante el interés de anexión

En un lunes sin operaciones en Estados Unidos por el feriado del Día de Martin Luther King, los futuros de Wall Street iniciaron la semana con sesgo negativo.

Lo anterior, debido a la presión por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles comerciales a varios países europeos si no se alcanza un acuerdo para la venta de Groenlandia a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Nuevo episodio de volatilidad en mercados

Más sobre Groenlandia

Trump advierte de aranceles por Groenlandia: ¿A qué países afectaría nuevo impuesto?
1 mins

Trump advierte de aranceles por Groenlandia: ¿A qué países afectaría nuevo impuesto?

Dinero

Esta semana, los mercados mundiales se enfrentan a un nuevo capítulo de volatilidad luego de que el líder republicano prometió imponer aranceles a ocho países europeos hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

Para Trump, comprar Groenlandia se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional debido a que, según él, si Estados Unidos no toma el control de la isla, lo harán en su lugar China o Rusia.

La amenaza de Trump de nuevos aranceles

Trump dijo que impondrá aranceles de importación adicionales del 10% a partir del primero de febrero a los productos procedentes de:

  • Dinamarca
  • Noruega
  • Suecia
  • Francia
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Finlandia
  • Reino Unido

Y si no se llega a un acuerdo, el presidente estadounidense dijo qu e los aranceles aumentarán al 25% el primero de junio.

Los ocho Estados europeos emitieron el domingo una declaración conjunta de apoyo a Groenlandia, mientras que el primer ministro de Irlanda afirmó que la Unión Europea tomará represalias si se materializan las amenazas arancelarias.

Notas Relacionadas

Defensa aeroespacial de EEUU refuerza presencia en la región ártica de Groenlandia

Defensa aeroespacial de EEUU refuerza presencia en la región ártica de Groenlandia

Univision
2 min
Relacionados:
GroenlandiaArancelesWall StreetDonald TrumpNoticiasMercados

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX