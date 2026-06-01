Noticias ¿Cuándo paga el Seguro Social en junio 2026? Consúltalo aquí Más de 71 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios. Esta cifra representa a una de cada cinco personas que viven en el país.



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La Administración del Seguro Social ( SSA) está a punto de iniciar el calendario de distribución de pagos para el mes de junio, por lo que a continuación te decimos qué días te toca.

Cabe destacar que más de 71 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios. Esta cifra representa a una de cada cinco personas que viven en el país.

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¿Cuándo me toca mi pago de Seguro Social en junio?

Los pagos de la Administración del Seguro Social ( SSA) que corresponden para el mes de junio comenzarán a enviarse a partir del 10 de junio, pero el día en que las personas podrán recibir su dinero dependerá de su fecha de nacimiento.

En el caso de los beneficiarios que hayan nacido el 1 y 10 de cualquier mes del año, podrán recibir sus pagos el 10 de junio.

Los que hayan nacido del 11 al 20 recibirán su pago el 17 de junio.

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Al igual, los que nacieron del 21 al 31 contarán con su pago el 24 de junio.

¿Cuándo me paga el SSI?

Por otro lado, los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad ( SSI) se llevan a cabo el primer día de cada mes. Por lo que el día de hoy, lunes 1 de junio, los beneficiarios recibirán su primer pago.

Ya en el resto del año 2026, los días correspondientes a los depósitos serían 1 de julio, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de diciembre.

Asimismo, si el día de pago cayó en fin de semana o es feriado, este se adelantará. El pago mínimo en este apoyo es de $994 dólares para una persona y $1,491 para una pareja.

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¿Cuánto se les paga?