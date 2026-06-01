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¿Cuándo paga el Seguro Social en junio 2026? Consúltalo aquí

Más de 71 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios. Esta cifra representa a una de cada cinco personas que viven en el país.

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La Administración del Seguro Social ( SSA) está a punto de iniciar el calendario de distribución de pagos para el mes de junio, por lo que a continuación te decimos qué días te toca.

Cabe destacar que más de 71 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios. Esta cifra representa a una de cada cinco personas que viven en el país.

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¿Cuándo me toca mi pago de Seguro Social en junio?

Los pagos de la Administración del Seguro Social ( SSA) que corresponden para el mes de junio comenzarán a enviarse a partir del 10 de junio, pero el día en que las personas podrán recibir su dinero dependerá de su fecha de nacimiento.

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En el caso de los beneficiarios que hayan nacido el 1 y 10 de cualquier mes del año, podrán recibir sus pagos el 10 de junio.

Los que hayan nacido del 11 al 20 recibirán su pago el 17 de junio.

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Al igual, los que nacieron del 21 al 31 contarán con su pago el 24 de junio.

¿Cuándo me paga el SSI?

Por otro lado, los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad ( SSI) se llevan a cabo el primer día de cada mes. Por lo que el día de hoy, lunes 1 de junio, los beneficiarios recibirán su primer pago.

Ya en el resto del año 2026, los días correspondientes a los depósitos serían 1 de julio, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de diciembre.

Asimismo, si el día de pago cayó en fin de semana o es feriado, este se adelantará. El pago mínimo en este apoyo es de $994 dólares para una persona y $1,491 para una pareja.

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¿Cuánto se les paga?

  • Discapacidad: $1,630 por mes
  • Jubilación: 2,071 dólares por mes
  • Sobreviviente: $1,919 por mes
  • SSI: $994 por mes
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