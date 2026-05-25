Noticias ¿Cuándo se pagarán los beneficios del Seguro Social y del SSI? Más de 71 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios, incluyendo a aquellos con alguna discapacidad, jubilación o supervivencia

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La Administración del Seguro Social (SSA) está a punto de concluir con el calendario de distribución de beneficios correspondiente a este mes, quedando únicamente un pago por realizar. Por lo tanto, aquí tienes las fechas de estos últimos.

Es importante señalar que más de 71 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios, incluyendo a aquellos con alguna discapacidad, jubilación o supervivencia. Esta cifra representa a una de cada cinco personas que viven en el país.

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¿Cuándo recibiré mi pago del Seguro Social?

La mayoría de las prestaciones se reciben el segundo, tercer o hasta el cuarto miércoles de cada mes. Esto se basa en la fecha de nacimiento de cada ciudadano.

En el caso de que hayas nacido entre el 1 y el 10 de cualquier mes, podrás recibir el pago el miércoles 13 de mayo.

Los que nacieron el 11 y 20 de los 12 meses tendrán la disponibilidad de su pago el miércoles 20 de mayo.

Al igual que los nacidos el 21 y 31 de cualquier mes, podrán recibir su pago el miércoles 27 de mayo.

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Pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario ( SSI) se le da a las personas con muy bajos ingresos y recursos limitados que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Este pago se les brinda cada mes y, a diferencia del seguro social, no se necesita un historial de trabajo para que se pueda tramitar.

En este mes se dio solo un pago único el pasado viernes 1 de mayo y el próximo se depositará exactamente el lunes 1 de junio.

El mes de julio se dará doble pago, debido a que el 1 de agosto cae en sábado, por lo que se adelantará el apoyo para el viernes 31 de julio.

¿Cuánto se les paga?