Noticias S&P 500 cae desde récord por plan de Trump para topar tasas de tarjetas crédito en Estados Unidos El índice S&P 500 descendió por el nerviosismo de los inversores en torno a los efectos que la propuesta del presidente Trump pudiera tener en los consumidores.

Wall Street cerró a la baja este martes 13 de enero de 2026 debido a una caída de las acciones financieras provocada por las preocupaciones de los inversores en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de topar las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

Más temprano en la jornada, se publicó también un informe que mostró que la medición de la inflación de diciembre se ajustó conforme a lo esperado, dejando intactas las expectativas del mercado de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para 2026.

La caída del S&P 500

El índice S&P 500, que en la jornada anterior había avanzado 0.2% respecto a su máximo histórico, descendía por el nerviosismo de los inversores por los efectos que la propuesta del presidente Trump pudiera tener para los consumidores y la economía estadounidenses.

Al interior del índice de referencia, las acciones de JPMorgan, el mayor prestamista de Estados Unidos, cayeron a pesar de que batió las estimaciones de ganancias trimestrales en la antesala de la temporada de resultados financieros.

Las acciones de Visa y Mastercard también descendieron, con el sector financiero encabezando la caída en el S&P 500.

¿Cómo cerró Wall Street?

De acuerdo con los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 13.97 puntos, o un 0.20%, a 6 mil 963.30 unidades.