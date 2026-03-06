Petróleo Precios del petróleo en EEUU se disparan a 91 dólares por barril: ‘Al borde del pánico’, expertos Los precios del petróleo en Estados Unidos se han disparado ante las tensiones en el Medio Oriente, colocando los precios en hasta 91 dólares por barril, su posición más elevada desde octubre de 2023.

Video Irán cierra el estrecho de Ormuz tras ataques de EEUU e Israel

En medio de las tensiones en el Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo en Estados Unidos registraron un notable repunte este viernes, en el día 7 de los bombardeos contra Irán y su inmediato contraataque contra aliados estadounidenses.

Para este viernes 6 de marzo, el precio superó los 91 dólares por barril, por primera vez desde octubre de 2023, derivado de las crecientes preocupaciones sobre el suministro mundial de energía.

PUBLICIDAD

El crudo estadounidense avanzó cerca de 12% en las últimas operaciones, situándose en 90.85 dólares por barril, su mayor alza diaria desde mayo de 2020; mientras que durante la jornada de hoy el precio llegó a tocar los 91.09 por barril.

Según Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, los inversionistas han cambiado rápidamente de postura, destacando que los inversores han pasado de la complacencia al borde del pánico”, afirmó en declaraciones a la cadena de noticias CNN.

En paralelo, el crudo Brent subió alrededor de 8%, llegando hasta los 92.50 dólares por barril.

Barriles de petróleo Imagen Getty Images/Archivo

¿Por qué ha subido el petróleo ante las tensiones en el Medio Oriente?

El alza se produce en medio de la creciente preocupación por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, en donde aproximadamente el 20% del petróleo global transita, y cuya actividad se ha visto afectada por las tensiones derivadas de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

McNally advirtió que, si el mercado no observa pronto la reanudación del tránsito de petroleros por el estrecho, los precios podrían seguir escalando.

“A menos que el mercado vea que los petroleros vuelven a pasar por el estrecho de Ormuz, el petróleo superará los 100 dólares y se mantendrá en ese nivel hasta que la economía entre en recesión”, señaló quien fuera el asesor energético del expresidente George W. Bush.

Ante esta presión sobre los precios del petróleo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el gobierno estadounidense está trabajando para garantizar el tránsito seguro de buques en el Estrecho de Ormuz y asegurar la estabilidad del transporte marítimo en la región.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el funcionario, Estados Unidos se encuentra en vías de resolver las preocupaciones de seguridad en la zona, con el objetivo de mantener abiertas las rutas comerciales y evitar interrupciones en el flujo de petróleo y mercancías.

TLS