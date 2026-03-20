Noticias Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este viernes 20 de marzo de 2026 Entérate aquí de cuál es la cotización del dólar este viernes 20 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





Video Reserva Federal mantiene tasas de interés ante incertidumbre por guerra en Medio Oriente

El precio del dólar en México hoy viernes 20 de marzo subió ligeramente respecto al inicio de la jornada anterior, pendiente de los últimos acontecimientos de la guerra en Irán, la volatilidad en los precios del petróleo y la negociación del T-MEC.

La guerra en Medio Oriente continuó golpeando la infraestructura energética. Irán ha lanzado ataques con drones y misiles contra refinerías y plantas de gas en países del Golfo, incluidos impactos en instalaciones en Arabia Saudita, Kuwait y Catar, mientras Israel ha respondido con bombardeos sobre territorio iraní.

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La incertidumbre sobre el suministro de petróleo se ha trasladado a los mercados, con los precios registrando movimientos bruscos. El barril de Brent llegó a rozar los 119 dólares el jueves, para después retroceder este viernes hacia niveles cercanos a 108 dólares, en una jornada marcada por ajustes tras la volatilidad previa.

En la cotización del dólar en México también influye la negociación sobre el Tratado entre Estados Unidos México y Canadá (T-MEC), en fase de contactos técnicos para preparar la revisión del prevista para el 1 de julio.

México y EEUU avanzan en la revisión del T-MEC

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, acordaron instruir a sus equipos analizar medidas concretas que impulsen la producción manufacturera y el empleo en ambos países.

Según informó el gobierno mexicano, las discusiones incluyen propuestas para limitar insumos asociados a prácticas comerciales desleales dentro de América del Norte, en un intento por reforzar la competitividad regional frente a otros bloques económicos.

También se revisan brechas en las cadenas de suministro, con énfasis en reglas de origen y en mecanismos de cooperación en seguridad económica, temas que han ganado peso en el contexto global actual.

Ambos gobiernos pactaron establecer una agenda regular de reuniones técnicas con el objetivo de definir avances concretos antes de la revisión formal del acuerdo.

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Precio del dólar hoy en México

La cotización de la moneda estadounidense se ubica este viernes en 17.8117 pesos mexicanos por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

A lo largo del día, el coste del dólar puede moverse en función del comportamiento de los mercados internacionales, los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Medio Oriente.