Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿cuánto se cotiza el peso este miércoles 18 de marzo de 2026? Consulta aquí cuál es la cotización del dólar este miércoles 18 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





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La cotización del dólar en México se mantiene sin cambios abruptos a la espera de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre las tasas de interés en EEUU y mientras sigue la volatilidad del petróleo por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los mercados financieros están pendientes del resultado de la reunión del banco central estadounidense, que concluye este miércoles. Las decisiones sobre el precio oficial del billete verde tienen el potencial de influir en su cotización frente a otras monedas, incluido el peso mexicano.

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Al mismo tiempo, el conflicto en Medio Oriente continúa generando incertidumbre económica global. Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y países del Golfo tras la muerte de uno de sus principales dirigentes en un bombardeo.

El crudo Brent ronda los 103 dólares por barril después de haber superado los 106 dólares a comienzos de la semana, con los mercados pendientes de las gestiones que hace Donald Trump sobre las interrupciones en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

La Reserva Federal decide sobre las tasas, el precio oficial del dólar

La reunión de la Reserva Federal de esta semana se produce en un momento complejo para la economía estadounidense. El conflicto en Medio Oriente ha impulsado el precio de la energía y podría presionar nuevamente la inflación.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, anuncia este miércoles la decisión sobre las tasas de interés, que se espera permanezcan sin cambios por segunda reunión consecutiva.

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Además del anuncio, el banco central debe publicar sus nuevas proyecciones económicas trimestrales. Algunos economistas consideran que los responsables de política monetaria podrían reducir las expectativas de recortes de tasas para este año por la situación en Irán.

El encarecimiento de la gasolina y el petróleo complica el panorama para la Fed, que debe equilibrar el control de la inflación con el riesgo de desaceleración económica si el conflicto prolonga el aumento de los costos energéticos.

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Guerra en Medio Oriente y petróleo

El conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, continúa intensificándose. Teherán ha respondido con misiles y drones contra Israel y contra instalaciones en países del Golfo.

La guerra también ha afectado el comercio energético global. Irán mantiene restricciones al tránsito de buques vinculados con Estados Unidos, Israel y sus aliados a través del estrecho de Ormuz, una ruta por la que normalmente circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

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Aunque algunos envíos de crudo han comenzado a reanudarse, el flujo global de petróleo sigue limitado y el mercado permanece bajo presión.

Los precios del petróleo han reflejado esa tensión. El Brent, referencia internacional, cotiza cerca de 103 dólares por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas Intermediate ronda los 94 dólares tras retroceder en las últimas horas.

Precio del dólar hoy en México

En este contexto internacional, el peso mexicano inicia la jornada de este miércoles 18 de marzo con una cotización de 17.6922 pesos por dólar en los mercados internacionales.

El tipo de cambio puede variar durante el día dependiendo de factores como las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, el comportamiento de los mercados globales y la evolución del conflicto en Medio Oriente.