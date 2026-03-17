Irán Irán confirma la muerte de jefe de seguridad y descarta que estrecho de Ormuz “vuelva a ser como antes” Israel había informado horas antes de la muerte de dos líderes iraníes. Esto fue lo que dijo.

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Los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron este martes 17 de marzo de 2026, la muerte del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, anunciada horas antes por Israel.

El comandante Gholamreza Soleimani "cayó como un mártir" en un ataque de Estados Unidos e Israel, detallaron los Guardianes de la Revolución en su sitio web Sepah News.

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Como te informamos en N+ Univision, Israel informó esta mañana que el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani, y el general Soleimani, jefe de la milicia Basij, que se encarga de mantener el orden en Irán, murieron en bombardeos nocturnos.

Aunque, por el momento Irán solo confirmó la muerte de Gholamreza Soleimani y no se ha pronunciados sobre Larijani.

Irán dice que el estrecho de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra

En tanto, el presidente del Parlamento iraní advirtió que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra, incluso una vez que termine el conflicto.

"La situación en el estrecho de Ormuz no volverá a ser la misma que antes de la guerra", prometió Mohammad Baqer Qalibaf en un mensaje en inglés en las redes sociales.