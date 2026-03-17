Irán

Irán confirma la muerte de jefe de seguridad y descarta que estrecho de Ormuz “vuelva a ser como antes”

Israel había informado horas antes de la muerte de dos líderes iraníes. Esto fue lo que dijo.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Medio Oriente: Cohete desde el Líbano hiere a tres civiles en Israel tras represalia de Hezbolá

Los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron este martes 17 de marzo de 2026, la muerte del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, anunciada horas antes por Israel.

El comandante Gholamreza Soleimani "cayó como un mártir" en un ataque de Estados Unidos e Israel, detallaron los Guardianes de la Revolución en su sitio web Sepah News.

PUBLICIDAD

Más sobre Irán

Trump y Leavitt responden a carta de Joe Kent y dicen que Irán sí era amenaza para Estados Unidos
3 mins

Trump y Leavitt responden a carta de Joe Kent y dicen que Irán sí era amenaza para Estados Unidos

Estados Unidos
"No necesitamos ayuda de nadie": Trump reconoce que países de la OTAN no participarán en guerra en Irán
2 mins

"No necesitamos ayuda de nadie": Trump reconoce que países de la OTAN no participarán en guerra en Irán

Estados Unidos
Renuncia asesor antiterrorismo de Trump: Joe Kent niega en una carta que Irán era amenaza para Estados Unidos
3 mins

Renuncia asesor antiterrorismo de Trump: Joe Kent niega en una carta que Irán era amenaza para Estados Unidos

Estados Unidos
Presume Casa Blanca destrucción de fábricas de drones y de torpedos cerca del estrecho de Ormuz en Irán
2 mins

Presume Casa Blanca destrucción de fábricas de drones y de torpedos cerca del estrecho de Ormuz en Irán

Estados Unidos
Aumenta a 200 el número de soldados americanos heridos de guerra en Irán, según portavoz de CENTCOM
2 mins

Aumenta a 200 el número de soldados americanos heridos de guerra en Irán, según portavoz de CENTCOM

Estados Unidos
¿Qué pasa si compartes en X un video hecho con IA de la guerra en Irán? Esto advirtió Elon Musk
2 mins

¿Qué pasa si compartes en X un video hecho con IA de la guerra en Irán? Esto advirtió Elon Musk

Estados Unidos
¿Está muerto el nuevo líder de Irán? Trump habla sobre Mojtaba Jamenei
3 mins

¿Está muerto el nuevo líder de Irán? Trump habla sobre Mojtaba Jamenei

Estados Unidos
¿Qué pidió Trump a China para bajar precio del petróleo? Este mensaje envió el presidente
3 mins

¿Qué pidió Trump a China para bajar precio del petróleo? Este mensaje envió el presidente

Estados Unidos
Ella era Ashley Pruitt, la sargento estadounidense que murió en accidente aéreo de Irak
2 mins

Ella era Ashley Pruitt, la sargento estadounidense que murió en accidente aéreo de Irak

Estados Unidos
28 Mordad: De 1953 a 2026, la historia que marcó la relación entre Irán y Estados Unidos
3 mins

28 Mordad: De 1953 a 2026, la historia que marcó la relación entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos

Como te informamos en N+ Univision, Israel informó esta mañana que el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani, y el general Soleimani, jefe de la milicia Basij, que se encarga de mantener el orden en Irán, murieron en bombardeos nocturnos.

Aunque, por el momento Irán solo confirmó la muerte de Gholamreza Soleimani y no se ha pronunciados sobre Larijani.

Irán dice que el estrecho de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra

En tanto, el presidente del Parlamento iraní advirtió que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra, incluso una vez que termine el conflicto.

"La situación en el estrecho de Ormuz no volverá a ser la misma que antes de la guerra", prometió Mohammad Baqer Qalibaf en un mensaje en inglés en las redes sociales.

Mira también:

Relacionados:
IránGuerra

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX