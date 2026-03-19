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Precio del dólar hoy en México: ¿cuál es la cotización del peso este jueves 19 de marzo de 2026?

Entérate aquí de cuál es la cotización del dólar este jueves 19 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.

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Por:N+ Univision
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Video Reserva Federal mantiene tasas de interés ante incertidumbre por guerra en Medio Oriente

El precio del dólar en México hoy jueves 19 de marzo se mantiene sin grandes cambios a pesar de la enorme volatilidad que siguen experimentando los precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán.

Los mercados internacionales recibieron con enormes alzas las declaraciones del presidente Donald Trump, elevando el tono al advertir que podría destruir los yacimientos de gas iraníes si Teherán continúa sus ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo.

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Así respondió Trump a la serie de ataques iraníes contra infraestructuras clave. Drones y misiles impactaron en refinerías en Kuwait, instalaciones gasíferas en Catar y una refinería en Arabia Saudita.

Lo que parece una notable escalada del conflicto en la región llevó al petróleo a registrar este jueves fuertes alzas, con el barril de Brent por encima de los 118 dólares, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro energético global.

Ataques y amenazas elevan la tensión

La guerra en Oriente Medio continúa intensificándose, algunos hablan de una nueva etapa, con nuevos ataques dirigidos a infraestructuras energéticas en varios países del Golfo, no solo ya al estrecho de Ormuz.

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Irán lanzó una serie de ofensivas contra instalaciones petroleras y gasíferas en la región, incluyendo refinerías en Kuwait y una importante planta de gas natural en Catar, donde se reportaron daños tras incendios provocados por los impactos.

En Arabia Saudita, un dron impactó contra la refinería de Yanbu, mientras que Emiratos Árabes Unidos suspendió operaciones en una instalación de gas tras la caída de restos de misiles interceptados.

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En paralelo, Trump ha insistido en su postura y ha advertido que Estados Unidos podría responder con ataques directos a la infraestructura energética iraní si continúan las agresiones en la región.

El petróleo se dispara y sacude a los mercados

El mercado energético ha reaccionado con fuertes subidas ante el riesgo de interrupciones en el suministro global de crudo.

El barril de Brent, referencia internacional, sube con fuerza y supera los 118 dólares, tras registrar avances de casi 10% en la jornada, en medio de ataques a infraestructuras clave.

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El crudo estadounidense West Texas Intermediate también registra incrementos, cotizando cerca de los 98 dólares por barril, reflejando la presión en los mercados energéticos.

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El encarecimiento del petróleo responde al temor de que la guerra afecte de forma prolongada el flujo de hidrocarburos, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía.

Precio del dólar hoy en México

En este entorno internacional marcado por la volatilidad energética, el peso mexicano inicia la jornada con una cotización de 17.6690 pesos por dólar en los mercados internacionales.

El tipo de cambio puede registrar variaciones a lo largo del día dependiendo del comportamiento de los mercados globales, el precio del petróleo y la evolución del conflicto en Medio Oriente.

En México, el precio del dólar también puede presentar diferencias entre instituciones financieras y casas de cambio durante la jornada.

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