¿Habrá nuevos beneficios fiscales? ISR se prepara para una reestructuración antes de la temporada de impuestos 2026

El ISR se prepara para procesar millones de declaraciones a la par que introduce los cambios en la legislación tributaria.

N+ Univision y AP
Por:N+ Univision y AP
Faltando días para el arranque de la temporada de impuestos de 2026, el director del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció este martes 21 de enero de 2026 una reestructuración.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, como parte de esta reestructuración, se harán una serie de cambios de personal y operativos para mejorar el servicio al contribuyente y modernizar la agencia.

Este anuncio coincide con el inicio de la temporada de impuestos, en la que el ISR procesará millones de declaraciones mientras a la par que introduce los cambios en la legislación tributaria contemplados en el paquete de impuestos y gastos que el presidente Donald Trump promulgó el verano pasado.

Dicha legislación incluye nuevas disposiciones de desgravación fiscal para propinas y horas extras, así como nuevas deducciones para las personas mayores que cumplen los requisitos.

Nuevo liderazgo ejecutivo

En una carta dirigida a los empleados del ISR consultada por AP, el director ejecutivo de la agencia, Frank Bisignano, anunció nuevas prioridades y una reorganización del liderazgo ejecutivo.

"Con este nuevo equipo, el IRS está bien preparado para ofrecer una temporada de presentación de impuestos exitosa para el público estadounidense", dijo Bisignano en la misiva.

Una complicada temporada de impuestos

El informe del Defensor del Contribuyente Nacional de junio al Congreso advirtió que la temporada 2026 podría ser complicada luego de los despidos masivos provocados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental en 2025.

“Con la fuerza laboral del IRS reducida en un 26% y cambios significativos en la legislación tributaria en el horizonte, existen riesgos para la temporada de presentación de declaraciones del próximo año”, dijo Erin M. Collins, líder de la organización.

Este año, el IRS espera recibir aproximadamente 164 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta individuales, casi a la par de lo que recibió en 2025.

PUBLICIDAD

Noticias Impuestos Declaraciones de impuestos 2026 del IRS Dinero

