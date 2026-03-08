Turquía Ruta de escape: Iraníes huyen de la guerra con dirección a Turquía A unos días del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, más de mil personas han comenzado a huir hacia Turquía, sin saber si volverán o en cuánto tiempo lo harán.

Video Video: Captan momento exacto en que misil impacta un edificio en Líbano

A más de una semana del ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, las cifras de personas desplazadas que huyen de los horrores de la guerra han comenzado a movilizarse hacia Turquía.

Un paso fronterizo cerca de la provincia turca oriental de Van es una de las pocas rutas que conectan a los iraníes con el resto del mundo en medio del cierre del espacio aéreo en Irán desde los bombardeos contra Teherán y la eventual respuesta.

De acuerdo con la agencia AP, la mayoría de viajeros en el puesto fronterizo en los últimos días tenía vínculos con Turquía por trabajo, familia y amigos, y muchos adelantaron visitas planificadas debido a la guerra que hoy cumple su día 9, dejando miles de muertos en Irán.

Algunos de los desplazados de la guerra tenían residencia o ciudadanía en un tercer país y estaban en tránsito por Turquía.

Un pequeño número de iraníes conversó con AP en el cruce de Kapikoy. Los desplazados señalaron que planeaban quedarse en Turquía por un periodo indefinido.

Reza Gol, un cirujano plástico de 38 años, viajaba desde Urmia, en el oeste de Irán, para ver pacientes en Estambul, donde solía vivir, pero aprovechaba para dejar atrás por el momento la guerra, “No está claro si dejaremos Irán para siempre”, dijo el médico.

Un grupo de personas, en su mayoría iraníes que salieron de Irán por el cruce fronterizo Kapikoy, cargan sus maletas en la provincia de Van, Turquía, el 6 de marzo del 2026. (AP foto/Murat Kocabas) Imagen Murat Kocabas/AP

Todo el mundo se está quedando en sus casas. Por ahora, la gente no está dejando atrás todo lo que tiene y huyendo”.

Pooneh Asghari y su esposo, iraníes-canadienses, tuvieron que dejar a regañadientes Irán, en donde ambos tenían un trabajo, y se alistaban para volar a Canadá, en un viaje que esperan que sea breve, “Toda nuestra vida está allí”, dijo la mujer.

Fariba, que por motivos de seguridad pidió no dar a conocer su apellido, se dirigía a İzmir, en el oeste de Turquía, para esperar a que pase la guerra junto con su hijo.

Turquía enciende sus alarmas

Los ciudadanos iraníes suelen entrar a Turquía sin necesidad de visado, aunque recientemente se suspendieron de forma mutua las excursiones transfronterizas de un día y algunas autoridades iraníes limitaron la salida de ciertos ciudadanos.

Aun así, desde el jueves por la mañana el paso por el cruce fronterizo de Kapikoy volvió a desarrollarse con relativa normalidad tanto para iraníes como para viajeros de terceros países. Según el ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, el miércoles entraron a Turquía 2,032 personas desde Irán y 1,966 regresaron en sentido contrario.

Van, situada a aproximadamente una hora y media en coche de la frontera, ha sido durante años un punto habitual de visita para iraníes por motivos comerciales, laborales o turísticos. Sin embargo, la actividad económica en hoteles y tiendas podría verse afectada, especialmente en el periodo del Nowruz, el Año Nuevo persa que se celebra a mediados de marzo.

