finanzas ¿Cómo enviar dinero a México a bajo costo? Lista de remedadoras que cobran menos, según Profeco

Video Impuestos 2026: ¿Es seguro declarar con ITIN tras el intercambio de datos entre IRS e Inmigración?

Mandar remesas a México puede representar una diferencia importante para las familias receptoras, dependiendo de la remesadora elegida, por ello, en N+ Univision te compartimos cómo enviar dinero a México a bajo costo.

De acuerdo con un comparativo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco) durante la primera semana de 2026, algunas empresas entregan hasta 417 pesos más por el mismo envío de 400 dólares, gracias a menores comisiones y un mejor tipo de cambio.

¿Cuál es la remesadora que cobra menos por enviar dinero?

En la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, Finabien se mantiene como la remesadora mejor posicionada, al ofrecer la combinación más favorable entre comisión y tipo de cambio.

En el ejercicio de envío de 400 dólares, esta institución entregó 7,062.81 pesos, por lo que es la opción más rentable para quienes buscan enviar dinero a México a bajo costo.

¿Cuál es la que menos dinero entrega?

En contraste, Ria Money Transfer fue la remesadora que menos recursos otorgó en esta modalidad, al entregar 6,645.63 pesos, lo que significa una diferencia de hasta 417 pesos frente a la mejor opción.

En cuanto a envíos en efectivo, el comparativo de Profeco mostró que Pangea Money Transfer fue la empresa que más dinero entregó, con 7,072 pesos por un envío de 400 dólares.

Por el contrario, Wells Fargo se ubicó como la opción menos favorable en esta modalidad, al otorgar 6,678.30 pesos.

Profeco destacó que este ejercicio se realiza semana tras semana, con el objetivo de que las personas migrantes y sus familias puedan comparar remesadoras, reducir costos y evitar perder dinero en comisiones elevadas o tipos de cambio desfavorables.

La recomendación es clara es que antes de enviar remesas, revisar los comparativos oficiales puede ayudar a que más dinero llegue a los hogares en México.

Video Remesas a México sumaron 64 mil mdd en 2024 pese a caída registrada en 2025