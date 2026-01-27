Noticias Amazon anuncia el cierre de sus tiendas Go y Fresh para convertirlas en Whole Foods Market, ¿a partir de cuándo? Se espera que Whole Foods Market incremente su presencia física con más minitiendas que sustituirán algunos de los establecimientos físicos de Amazon Go y Amazon Fresh.

Amazon anunció este martes 27 de enero el cierre de todas las tiendas físicas de Amazon Go y Amazon Fresh para potenciar los servicios de entrega rápida a domicilio de Whole Foods Market.

En un escrito, la empresa explicó que "cerrará tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh y convertirá varios locales en tiendas Whole Foods Market".

¿Qué es Whole Foods Market?

Se trata de una cadena de supermercados estadounidense especializada en alimentos naturales y orgánicos, y adquirida por Amazon en 2017.

"Este formato de tienda más pequeño está redefiniendo la comodidad y la experiencia de compra en el supermercado de barrio con una cuidada selección de comidas para llevar, café y productos básicos de uso diario", agregó la empresa en el escrito.

¿Por qué cerró Amazon Go y Amazon Fresh?

Amazon alegó que esta decisión se debe a que "los compradores estadounidenses recurren cada vez más a la entrega en línea para abastecerse de productos básicos y alimentos frescos que se adaptan a sus ajetreados estilos de vida".

Dicho servicio tuvo un crecimiento notable en 2025, en el que se entregaron "más comestibles a mayor velocidad que nunca, lo que ayudó a que más clientes tuvieran acceso a alimentos asequibles y de alta calidad", indicó.

¿Cuándo será el último día de operación de Amazon Go y Amazon Fresh?

El último día de operación de Amazon Go y Amazon Fresh será el próximo primero de febrero, salvo el caso de las sucursales de California, donde permanecerán abiertas por un tiempo más para cumplir con las requisiciones del estado.

